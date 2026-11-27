В декабре продуктовая корзина снова подорожает: яйца могут прибавить в цене до 10%, молочная продукция тоже вырастет. Какие продукты изменятся в цене больше всего.

Подорожание продуктов в Украине продолжится и в декабре. Яйца могут прибавить в цене до 10%, молочная продукция тоже подорожает. Такой прогноз приводит издание Delo.ua.

Яйца называют одним из главных драйверов подорожания продуктовой корзины. По предварительным оценкам, в декабре цена на них может вырасти до 10%. Это ощутимо, ведь яйца входят в ежедневный рацион большинства семей.

Молочная продукция также подорожает. Речь о молоке, сливочном масле, сыре и сметане - базовых позициях, на которые в декабре традиционно растет спрос перед праздничным сезоном.

Чего ждать от цен в декабре

Наиболее заметный рост прогнозируют именно по яйцам - до 10% за месяц. Молочка будет прибавлять в цене постепеннее, однако в целом продуктовая корзина в декабре снова станет дороже для покупателей во всех регионах.

Как покупать выгоднее

Чтобы меньше ощутить подорожание, стоит следить за акциями в крупных сетях и супермаркетах, а также обращать внимание на продукты в мелкой фасовке. Так можно избежать переплат за лишний запас, который может испортиться.

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