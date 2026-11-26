С 1 декабря 2026 года пенсия по инвалидности III группы составляет 50% от пенсии по возрасту. Государство гарантирует минимум в 2 595 гривен, а для ветеранов войны - значительно больше.

Пенсия по инвалидности III группы составляет 50% от пенсии по возрасту. Такой порядок расчета действует и с 1 декабря 2026 года, а масштабного повышения в ближайшие месяцы не ожидается.

В последний раз выплаты людям с инвалидностью массово индексировали весной 2026 года - тогда их повысили на 12,1%. С тех пор размер рассчитывается по устоявшейся формуле, о которой напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Как считают пенсию по инвалидности III группы

Базовую сумму привязывают к обычной пенсии по возрасту. Первая группа инвалидности получает 100% этой суммы, вторая - 90%, а третья - лишь половину.

То есть пенсионер с III группой гарантированно получает 50% от размера пенсии по возрасту, на которую имеет право. При этом государство установило жесткий минимум, ниже которого выплата опускаться не может.

Сейчас этот минимум составляет 2 595 гривен. Это та сумма, которую человек с инвалидностью гарантированно получит от государства независимо от других условий.

Более высокие гарантии для ветеранов войны

Отдельная формула действует для участников боевых действий, получивших инвалидность вследствие войны. Для них установлены специальные минимальные суммы: первая группа - не менее 18 885 гривен, вторая - 15 494 гривни, третья - 10 625 гривен.

Люди, чья потеря здоровья связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, также защищены отдельными лимитами. Для ликвидаторов с первой группой выплата достигает 11 048 гривен.

Что сделать, чтобы не потерять выплату

Украинцы со второй и третьей группой инвалидности должны проходить медицинское обследование. Речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет.

Если обследование не пройти вовремя, денежную выплату могут приостановить. Точные сроки и порядок прохождения стоит уточнять в органах Пенсионного фонда или у своего врача.

Раньше Politeka сообщала, пенсия по инвалидности вследствие войны: опубликованы размеры по группам и порядок оформления.

Также Politeka писала, пенсия по инвалидности: из-за чего ПФУ может отказать в выплатах и как не потерять деньги.

Напомним, Politeka рассказывала, пенсия по инвалидности II группы: в ПФУ рассказали, сколько выплатят с 1 ноября.