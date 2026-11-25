Четверг, 26 ноября 2026 года, обещает быть насыщенным эмоциями днём: после гороскопа на 25 ноября сдерживаемые чувства будут проситься наружу, а повседневные мелочи наконец найдут решение. Прогноз на этот день обнародовало издание Horoscope.com.

Овен

Сегодня вы наконец разберётесь со всеми мелкими проблемами, накопившимися за последнее время. Терпение будет на пределе, поэтому стоит держаться подальше от друзей, которые в последнее время раздражают своим поведением. Хороший день, чтобы пересмотреть гардероб - избавьтесь от вещей, которые уже не подходят по размеру или стилю. Небольшое обновление образа поднимет настроение и добавит уверенности на ближайшие дни.

Телец

Обычно вас сложно выбить из колеи неожиданными трудностями, но сегодня стоит держать ситуацию под особым контролем. Если беретесь за новый проект или имеете дело с деньгами - действуйте системно, без расслабленного подхода. Планомерность поможет сохранить и силы, и финансы. Не стоит пускать важные вопросы на самотёк - именно сейчас дисциплина принесёт двойную пользу.

Близнецы

Сегодня вас будут разрывать два противоположных желания: часть души хочет свернуться калачиком дома с любимыми занятиями, а другая - рваться к новому творческому или социальному проекту вместе с единомышленниками. Усталость от попыток построить идеальный мир вокруг себя вполне естественна. Позвольте себе не решать всё сразу - выберите одно направление и не корите себя за паузу в другом.

Рак

Вас недаром называют «бригадой уборки» - и сегодня эта черта проявится в полной мере. Возможно, внезапно захочется навести порядок дома, выбросить ненужное, расчистить стол или наконец разобрать почту. За этим стоит более глубокая потребность подготовить пространство для чего-то нового и важного, что скоро появится в вашей жизни.

Лев

Сегодня действовать стоит без лишних колебаний, особенно если придётся идти неизведанной дорогой или осваивать новую территорию. День располагает к смелому «да» любым предложениям, даже если детали пока неясны. Именно в таких испытаниях Львы чувствуют себя в своей стихии, поэтому к вечеру есть все шансы оказаться впереди остальных.

Дева

Последнее время вы явно боретесь с чем-то серьёзным, и комментарии по поводу раздражительности были небезосновательны. Не волнуйтесь - окружение поймёт и простит. А пока постарайтесь сдерживать эмоции: их корень - в страхах, которые в последнее время разрастаются. Воспринимайте ситуацию как урок на пути к самопознанию, а не как наказание.

Весы

Сегодня вы в особенно воинственном настроении: в последние дни накопилась энергия, которой нужен выход. День даёт шанс реализовать её через необычные проекты, которые сами идут вам в руки. Если решитесь встретиться со своими внутренними страхами лицом к лицу, получите уникальную возможность наконец отпустить тревоги, которые тащите за собой уже давно.

Скорпион

Страсти последние дни бурлили внутри вас, словно зверь в клетке, - и настало время дать им выход. Кое-что из того, что вы скажете или сделаете, может удивить или не понравиться окружению, но это не повод молчать. Стремитесь быть честными прежде всего с собой - только так удастся сохранить внутреннее равновесие и хорошее настроение.

Стрелец

Странным выдастся этот день: появится ощущение, будто вас внезапно отправляют в далёкое путешествие без времени на сборы или прощание. Волнение смешается с любопытством, и это нормально. Все признаки говорят о том, что новый опыт пойдёт на пользу, поэтому стоит решиться и воспользоваться неожиданным шансом, даже если он выглядит внезапным.

Козерог

Оглядываясь на этот четверг, вы вспомните его как по-настоящему необычный. В голове одна за другой будут появляться смелые идеи - от путешествия вокруг света до нового проекта или неожиданного онлайн-начинания. Не спешите отбрасывать их как нереалистичные: именно сейчас стоит дать фантазии простор, ведь среди этих мыслей может скрываться что-то действительно достойное воплощения.

Водолей

В отношениях возможно некоторое эмоциональное напряжение: появится потребность в откровенном разговоре с партнёром. Если настаивать слишком резко, это может привести к лишнему напряжению или отчуждению. Говорите чётко, но с теплом и пониманием - тогда удастся избежать обид и донести всё, что накипело, без лишних конфликтов.

Рыбы

Родные и близкие сегодня могут раздражать, даже несмотря на всю любовь к ним: кажется, все вокруг нервничают и не могут говорить спокойно. К счастью, вы не вспыльчивы, поэтому взрыва эмоций удастся избежать. Лучшее решение - ненадолго выйти из привычного круга общения: среди новых лиц есть шанс встретить тех, кто вернёт вам спокойствие.

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