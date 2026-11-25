Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных работников, поэтому чтобы не потерять бронь, документы на статус критически важного предприятия советуют подавать за два месяца.

Бронирование работников в Украине снова усложнили - теперь документы на статус критически важного предприятия дополнительно будет проверять Координационный центр по вопросам бронирования. Из-за этого рассмотрение может длиться дольше, а бизнесу советуют подавать обращение за два месяца.

Изменения ввели постановлением Кабинета Министров от 23 октября 2026 года №1328. О новых правилах сообщили во Львовской областной военной администрации.

Теперь процедура получения или продления статуса критически важного предприятия проходит в три этапа. Сначала государственный орган проверяет документы в течение семи рабочих дней и передает их Координационному центру.

Далее Координационный центр изучает документы до одного календарного месяца и дает свои рекомендации. После этого государственный орган принимает окончательное решение в течение трех рабочих дней.

Из-за дополнительного этапа рассмотрения Львовская ОВА советует предприятиям подавать обращение о подтверждении статуса критически важного заранее - ориентировочно за два месяца до завершения срока действия действующего решения.

Обновили и перечень сфер, в которых предприятия могут получить статус критически важных. Речь идет о коммунальных предприятиях, а также компаниях в энергетике и топливной промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, добыче и переработке сырья, сельском хозяйстве, розничной торговле, строительстве, транспорте и логистике.

Для получения или продления статуса предприятия должны использовать обновленные формы документов. В обращении нужно коротко, не более чем в пяти предложениях, объяснить, почему предприятие является критически важным, и привести конкретные показатели.

Изменился и порядок бронирования сверх установленных лимитов. Такие обращения будут рассматривать государственные органы с учетом рекомендаций Координационного центра.

Как сохранить статус критичности

Чтобы не потерять бронь работников, предприятию стоит действовать заранее. Вот главные шаги:

Подавайте обращение о подтверждении статуса за два месяца до завершения срока действия действующего решения.

Используйте обновленные формы документов, а не старые образцы.

В обращении коротко, до пяти предложений, объясните, почему предприятие критически важно, и приведите конкретные показатели.

Учтите, что рассмотрение теперь длится дольше из-за дополнительной проверки Координационным центром.

Как объяснил директор департамента экономической политики Львовской ОВА Вадим Табакера, предприятиям важно пользоваться новыми формами обращений и надлежащим образом обосновывать свое соответствие требованиям.

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Как сообщала Politeka, как подтвердить критичность предприятия по обновленным правилам.