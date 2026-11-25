Украинский ветеранский фонд выложил в открытый доступ три бесплатных учебных материала для компаний - два курса и пособие для HR, которые учат корректно общаться с ветеранами на собеседованиях и помогать им адаптироваться в коллективе.

Работа для ветеранов становится проще для обеих сторон: Украинский ветеранский фонд выложил в открытый доступ три бесплатных учебных продукта для работодателей, сообщает Humanitarian Media Hub. Материалы объясняют владельцам компаний и специалистам по подбору персонала, как корректно общаться с бывшими военными на собеседованиях, оценивать их навыки и помогать легче влиться в коллектив.

Первый инструмент - онлайн-курс «Навигация возвращения ветеранов: пошаговый гид для компаний». Он содержит 5,5 часа видеоуроков, созданных на основе девятилетнего опыта общественной организации «Центр занятости свободных людей».

Авторы программы на реальных примерах разбирают, как перевести боевой опыт на язык гражданских профессий, поддержать работников после возвращения со службы и наладить комфортную работу для людей с инвалидностью.

Что внутри второго курса

Второй материал - курс «Трудоустройство ветеранов после службы», который состоит из 12 видеолекций, конспектов и презентаций. Здесь собрана практическая информация о современном рынке труда, выборе новой профессии и подготовке резюме.

Отдельно специалисты рассказывают об особенностях проведения собеседований, первых шагах новичка в команде и защите трудовых прав защитников и защитниц.

Пособие для HR

Третьим продуктом стало практическое пособие «Ветераны в команде: HR-практики и действенные подходы» от Украинского ветеранского фонда. Это пошаговая инструкция для работодателей, где собраны советы по корректному общению и сопровождению ветеранов в первые месяцы после выхода на работу.

В тексте также разобрали самые распространенные ошибки, которые допускают компании при найме военных или людей с инвалидностью, и объяснили, как их избежать.

Как получить бесплатный доступ

Получить доступ к курсам, пособию и дополнительным чек-листам можно бесплатно. Для этого работодателю нужно зарегистрироваться и войти в личный кабинет на портале work.veteranfund.com.ua.

После регистрации на платформе «Карьера ветерана» материалы открываются в кабинете работодателя, и начать обучение можно сразу.

Ранее Politeka сообщала, более 3 млн ветеранов: государство должно вернуть здоровье, работу и жилье после службы.