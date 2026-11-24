Графики отключения света в Харьковской области на 25 ноября предусматривают плановое обесточивание Без электроэнергии жители останутся более семи часов – с 09:00 до 16:10.

Харьковскую область накроет мороз, а жителям Люботина еще и стоит готовиться к плановому обесточиванию. Во вторник, 25 ноября, энергетики отключат свет на ряде улиц города - без электроэнергии люди останутся более семи часов подряд.

Согласно графикам отключения света в Харьковской области на 25 ноября, обесточивание начнется в 09:00 и продлится до 16:10. Под него попадут жилые дома в городе Люботин Харьковского района и в соседнем селе Коваленки.

Об этом сообщает официальный сайт города Люботин. В перечне адресов - более двух десятков улиц, переулков, въездов и тупиков, поэтому энергетики советуют жителям подготовиться заранее.

Первая волна отключений стартует в 09:00. Без света останутся дома на улицах Ковпака, Люботинской, Медовой, Транспортной и Ярославской, а также на переулках Люботинском, Покровском, Стадионном и Черкасском. Под отключение попадут и въезды Транспортный, Любовский и Люботинский.

Вторая волна начнется в 09:40. Она охватит улицы Слобожанскую, Харьковскую, Вадима Соколова, въезд Луговой, а также переулки Романа Иващенко и Холодногорский.

В селе Коваленки электроэнергию будут отключать на улицах Люботинской, Стадионной, Ярославской и в переулке Люботинском. Восстановят подачу света обоим населенным пунктам ориентировочно в 16:10.

Что делать во время отключения

Чтобы пережить семь часов без электроснабжения, жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, подготовить фонарики, свечи или аккумуляторные лампы. Холодильник лучше не открывать без необходимости - так продукты дольше останутся холодными. Электроприборы стоит выключить из розеток, чтобы избежать скачков напряжения после возвращения света.

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