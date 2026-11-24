Моряк потерял рейс и рабочий контракт после того, как пограничники отказали ему в выезде из Украины. Судебная практика выясняет, кто компенсирует убытки - государство или сам мужчина.

Документы для выезда за границу стали причиной судебного спора: моряк потерял рейс и рабочий контракт после того, как пограничники отказали ему в выезде. Теперь суд выясняет, кто заплатит за сорванный контракт - государство или сам мужчина.

О деле сообщает «Судебно-юридическая газета». История типична для многих мужчин, которые планируют выезд за границу во время военного положения. У моряка был оформлен контракт на работу на судне, и он уже купил билет на рейс. Однако на пункте пропуска пограничники не пропустили его через границу.

В результате мужчина не смог прибыть на судно вовремя. Рейс ушел без него, а судовладелец расторг контракт. Моряк остался без работы и без денег, которые должен был заработать за весь период контракта.

Почему пограничники могут не выпустить за границу

Во время военного положения выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины ограничен. Чтобы пересечь границу, нужно подпадать под одну из определенных законом категорий и иметь соответствующие документы.

Моряки относятся к тем категориям, которые могут выезжать за границу для работы. Но для этого нужен полный пакет документов: контракт с судовладельцем, справка с места работы, документы о пребывании на воинском учете или об отсрочке либо исключении из него.

Если хотя бы один документ отсутствует, оформлен неправильно или данные не совпадают с базами, пограничники вправе отказать в выезде. Проверить, есть ли на вас запрет на выезд, можно заранее онлайн.

Кто заплатит за сорванный контракт

В этом деле ключевой вопрос - должно ли государство возместить моряку убытки. Закон позволяет взыскивать компенсацию, если вред причинен незаконным решением или действием государственного органа либо должностного лица.

Однако суду нужно установить, был ли отказ пограничников незаконным. Если мужчина действительно не имел права выезжать из-за неполного пакета документов, государство не обязано компенсировать потерянный контракт. Если же отказ был ошибочным, возмещение может быть возложено на государство.

Что делать, если на границе отказали в выезде

Отказ пограничников оформляют письменно - попросите официальный документ с указанием причины. Именно он станет основанием для обжалования или для требования компенсации.

Прежде всего проверьте запрет на выезд онлайн еще до поездки. Далее убедитесь, что все документы действительны и данные совпадают с государственными реестрами. Если же отказ уже оформили, обратитесь в административный суд, чтобы обжаловать решение.

Для компенсации убытков от сорванного контракта нужно доказать, что вред реальный: договор, билет на рейс, переписка с работодателем и письменный отказ пограничников. Без этих документов суд не сможет установить ни факт убытков, ни их сумму.

Ранее Politeka сообщала, кто из мужчин имеет право выехать за границу без разрешения ТЦК во время войны.

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