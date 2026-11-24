Министерство по делам ветеранов модернизировало Кабинет уполномоченного лица - цифровой инструмент, через который должностные лица областных военных администраций ведут учет ветеранов войны.

Новые льготы для ветеранов в Украине зависят от точного учета - Министерство по делам ветеранов модернизировало Кабинет уполномоченного лица, цифровой инструмент, через который должностные лица областных военных администраций ведут учет защитников и защитниц.

Кабинет уполномоченного лица - это часть Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ). Именно через него уполномоченные лица в органах местной власти вносят данные о ветеранах, их статусе и праве на льготы.

Модернизация, о которой сообщило Министерство по делам ветеранов, должна упростить работу должностных лиц и ускорить внесение данных. Это напрямую влияет на то, как быстро ветеран получает подтверждение своего статуса.

Кто такой уполномоченный

Уполномоченное лицо - это должностное лицо, которого назначают в областных военных администрациях, районных администрациях и территориальных общинах. Именно он отвечает за то, чтобы данные о ветеранах попали в реестр.

От корректности этих данных зависит, сможет ли ветеран оформить льготы, выплаты и другие гарантии, предусмотренные законом. Ошибка в реестре может задержать получение помощи на недели.

Что изменилось

Минветеранов обновило функционал кабинета, чтобы должностные лица могли быстрее обрабатывать заявления и вносить данные. Обновление касается интерфейса и процессов учета ветеранов.

Как ветерану проверить свои данные

Ветеран может проверить, корректно ли его данные внесены в реестр, обратившись к уполномоченному лицу в своей общине или позвонив на Единую ветеранскую линию по номеру 15-28.

Также работает круглосуточная горячая линия поддержки для ветеранов и их семей от Украинского ветеранского фонда Минветеранов: 0800 33 20 29.

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