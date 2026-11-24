Аренда квартиры в Украине и что проверить в договоре - вопрос, который сейчас затрагивает десятки тысяч людей. Во власти отказались от обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов, однако юристы советуют заключать ещё один документ, без которого арендатор рискует потерять деньги на залог.
Речь идёт об акте приёма-передачи имущества. Он фиксирует состояние квартиры, мебели и техники на момент заселения, а также показания счётчиков. Как сообщает OBOZ.UA, именно этот документ юристы рекомендуют оформлять всем, кто снимает жильё. Основание даёт статья 795 Гражданского кодекса Украины: передачу жилья оформляют актом, который подписывают обе стороны договора.
Почему регистрацию отменили, а акт - нет
Раньше договоры аренды нужно было регистрировать, что создавало лишнюю бюрократию. Теперь это не обязательно, и многие владельцы и арендаторы договариваются устно. При этом статья 811 Гражданского кодекса Украины требует заключать договор найма жилья в письменной форме.
Чаще всего конфликты возникают из-за того, кто именно поцарапал мебель, разбил технику или оставил пятно на диване. Без акта приёма-передачи доказать, что повреждения были ещё до заселения, практически невозможно.
Что должно быть в акте приёма-передачи
Чтобы акт действительно защищал обе стороны, в нём стоит зафиксировать:
- перечень всего имущества в квартире - мебели, техники, посуды, бытовых мелочей;
- состояние каждого предмета - царапины, сколы, трещины, дефекты;
- показания счётчиков воды, света и газа на момент заселения;
- дату подписания и подписи обеих сторон.
Чем подробнее описано имущество, тем меньше поводов для споров будет при выезде из квартиры.
Какие документы нужны арендатору
Кроме основного договора аренды и акта приёма-передачи, стоит хранить ещё несколько документов: копию паспорта владельца, документы, подтверждающие его право собственности на жильё, и квитанции об оплате аренды.
Важно проверить, совпадают ли данные владельца в договоре с документами на квартиру. Иначе можно попасть на посредника, который не имеет права сдавать жильё в аренду.
Акт защищает и владельца
Этот документ выгоден не только арендатору. Владелец квартиры тоже получает защиту: если жилец что-то сломал, в акте будет зафиксировано начальное состояние предмета, и взыскать компенсацию станет проще.
Поэтому не стоит пренебрегать этим простым документом, даже если обе стороны доверяют друг другу. Жизненная практика показывает, что хорошие отношения на словах часто расходятся с реальностью при выезде.
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