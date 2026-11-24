От обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов во власти отказались, однако юристы, опрошенные OBOZ.UA, настоятельно советуют арендаторам оформлять один важный документ, который защищает их от споров из-за повреждённого имущества и залога.

Аренда квартиры в Украине и что проверить в договоре - вопрос, который сейчас затрагивает десятки тысяч людей. Во власти отказались от обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов, однако юристы советуют заключать ещё один документ, без которого арендатор рискует потерять деньги на залог.

Речь идёт об акте приёма-передачи имущества. Он фиксирует состояние квартиры, мебели и техники на момент заселения, а также показания счётчиков. Как сообщает OBOZ.UA, именно этот документ юристы рекомендуют оформлять всем, кто снимает жильё. Основание даёт статья 795 Гражданского кодекса Украины: передачу жилья оформляют актом, который подписывают обе стороны договора.

Почему регистрацию отменили, а акт - нет

Раньше договоры аренды нужно было регистрировать, что создавало лишнюю бюрократию. Теперь это не обязательно, и многие владельцы и арендаторы договариваются устно. При этом статья 811 Гражданского кодекса Украины требует заключать договор найма жилья в письменной форме.

Чаще всего конфликты возникают из-за того, кто именно поцарапал мебель, разбил технику или оставил пятно на диване. Без акта приёма-передачи доказать, что повреждения были ещё до заселения, практически невозможно.

Что должно быть в акте приёма-передачи

Чтобы акт действительно защищал обе стороны, в нём стоит зафиксировать:

перечень всего имущества в квартире - мебели, техники, посуды, бытовых мелочей;

состояние каждого предмета - царапины, сколы, трещины, дефекты;

показания счётчиков воды, света и газа на момент заселения;

дату подписания и подписи обеих сторон.

Чем подробнее описано имущество, тем меньше поводов для споров будет при выезде из квартиры.

Какие документы нужны арендатору

Кроме основного договора аренды и акта приёма-передачи, стоит хранить ещё несколько документов: копию паспорта владельца, документы, подтверждающие его право собственности на жильё, и квитанции об оплате аренды.

Важно проверить, совпадают ли данные владельца в договоре с документами на квартиру. Иначе можно попасть на посредника, который не имеет права сдавать жильё в аренду.

Акт защищает и владельца

Этот документ выгоден не только арендатору. Владелец квартиры тоже получает защиту: если жилец что-то сломал, в акте будет зафиксировано начальное состояние предмета, и взыскать компенсацию станет проще.

Поэтому не стоит пренебрегать этим простым документом, даже если обе стороны доверяют друг другу. Жизненная практика показывает, что хорошие отношения на словах часто расходятся с реальностью при выезде.

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