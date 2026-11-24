Мошенники обещают «выплаты от ООН» или «государственную помощь» и рассылают ссылки на поддельные сайты, чтобы выманить данные карты, коды из SMS или доступ к Дії. Рассказываем, как отличить фейк и что делать, если вы уже ввели свои данные.

Декретные выплаты в Украине оформляют только через официальные сервисы, а мошенники этим активно пользуются. Они рассылают ссылки на сайты, похожие на государственные или на страницы международных организаций, чтобы получить реквизиты карты, коды из SMS или доступ к «Дії». Настоящую помощь оформляют исключительно через приложение «Дія», веб-портал Пенсионного фонда, ЦНАП или органы соцзащиты, а УВКБ ООН и Красный Крест регистрируют людей бесплатно и никогда не просят CVV, PIN или одноразовый пароль.

Если вы уже ввели данные карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте ее через банк и подайте заявление в киберполицию. Как сообщает Concord Fintech, схемы выманивания денег под видом «выплат» стали одними из самых распространенных.

Типичные схемы мошенничества с выплатами

Самая распространенная схема выглядит как сообщение о новой выплате со ссылкой на «регистрацию». Страница копирует оформление правительственного сайта, «Дії» или международной организации и под видом анкеты просит номер карты, срок ее действия и трехзначный код с обратной стороны. Национальный банк регулярно предупреждает о таких страницах под названиями «Выплата от ООН» или «Программа помощи от государства».

Часто вместе с картой требуют код, который якобы придет в SMS для «подтверждения». На самом деле он нужен мошенникам, чтобы подтвердить перевод с вашего счета или войти в банкинг.

Другой вариант - это «небольшой платеж» перед получением крупной суммы. Его называют комиссией, страховым взносом или платой за «разблокировку» компенсации. После оплаты мошенники придумывают новый платеж или просто исчезают, тогда как УВКБ ООН и государство никогда не берут денег за помощь.

Мошенники также создают в мессенджерах каналы и боты с названиями известных учреждений. Пенсионный фонд еще 6 октября 2026 года предупредил о фейковых Telegram-каналах, которые от его имени пугали людей потерей выплат и призывали «выбрать свой трудовой стаж». Фонд подчеркнул, что не отправляет пользователям сообщений в мессенджерах.

Признаки фейкового сайта помощи

Первое, что стоит проверить, это адресная строка браузера. Государственные учреждения Украины работают на доменах, заканчивающихся на «.gov.ua», а международные организации имеют собственные домены, например unhcr.org или redcross.org.ua. Фейковые страницы используют похожие названия с дефисами, лишними словами или другими окончаниями, такими как «.com», «.online», «.site».

Главные признаки подделки таковы: адрес не заканчивается на «.gov.ua» или не совпадает с официальным доменом организации; ссылка пришла в мессенджере, SMS или комментариях от незнакомца; обещанная сумма велика, а условия размыты или «для всех»; форма просит CVV, PIN, срок действия карты, пароль от банкинга или код из SMS; требуют оплатить «комиссию», «страховку» или «доставку» средств.

Для зачисления средств достаточно номера карты или IBAN. Национальный банк объясняет, что PIN, трехзначный код с обратной стороны, коды подтверждения платежей и пароль от банкинга не имеет права запрашивать даже сотрудник банка. Если сайт просит эти данные «для проверки», перед вами фишинг.

Мошенники почти всегда создают ощущение спешки: говорят, что прием заявок заканчивается сегодня, что без регистрации вы потеряете пенсию или льготы или что количество мест ограничено. Настоящие сроки подачи заявок публикуют на сайтах министерств и ПФУ заранее.

Как проверить официальный канал

Государственные выплаты в Украине оформляют через несколько проверенных сервисов: приложение и портал «Дії» на diia.gov.ua, веб-портал Пенсионного фонда на pfu.gov.ua, а также ЦНАП и органы соцзащиты общины. Приложение «Дія» скачивают только из официальных магазинов, а не по ссылке из сообщения.

Новые программы анонсируют на kmu.gov.ua и msp.gov.ua. Если там нет упоминания о «новой выплате», ее, скорее всего, не существует. Актуальные условия помощи УВКБ ООН публикует на help.unhcr.org/ukraine, а самостоятельной онлайн-регистрации на большинство программ организация не проводит - с людьми связываются партнерские организации в центрах регистрации.

Несуществующие выплаты, которыми манипулируют мошенники

Мошенники охотно эксплуатируют узнаваемые названия реальных программ. По состоянию на середину октября 2026 года правительство не принимало решения о новой общей выплате 1 000 грн, поэтому «тысяча для каждого» по ссылке является фейком. Вместо этого действовала адресная «Зимняя поддержка» 19 400 грн на домохозяйство в прифронтовых общинах, прием заявок на которую завершился 30 октября 2026 года.

Программа «Национальный кешбэк» работает, и с 1 марта 2026 года в ней действуют ставки 5% и 15%. По разъяснению Минэкономики, участникам не нужно регистрироваться повторно, а средства кешбэка нельзя снять наличными или перевести на другую карту. Поэтому предложения «активировать» или «вывести» кешбэк через сайт являются мошенническими.

Что делать, если вы пострадали от мошенников

Действуйте сразу, как только поняли, что ввели данные на фейковом сайте. Заблокируйте карту в приложении банка или по номеру, указанному на ее обратной стороне, и сообщите банку об операциях, которые вы не совершали, попросив оформить заявление на спорную транзакцию.

Если вы сообщили PIN, измените его или перевыпустите карту. Подайте заявление в киберполицию через форму на ticket.cyberpolice.gov.ua или позвоните на 102. Измените пароли к банкингу, почте и мессенджерам, включите двухфакторную аутентификацию и проверьте в «Дії», не появились ли услуги, которых вы не заказывали.

Сохраните скриншоты переписки, адрес сайта и данные о списании - чем больше деталей, тем легче заблокировать ресурс. Вернуть деньги иногда удается через процедуру chargeback, которую инициирует ваш банк, но шансы выше, когда вы быстро обратились в банк и не подтверждали операцию самостоятельно.

Горячие линии для проверки

Звоните только по номерам с официальных сайтов. Пенсионный фонд: 0 800 503 753, УВКБ ООН: 0 800 307 711, Общество Красного Креста Украины: 0 800 332 656. Номер банка указан на обратной стороне карты.

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