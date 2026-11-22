Декретні виплати у 2026 році залежать від того, чи застрахована жінка: працівниці та ФОП зі сплаченим ЄСВ отримують 100% середньої зарплати або доходу, а незастраховані - фіксовані 7 000 гривень на місяць.

Дитячі виплати в Україні вже не рахують за єдиною формулою - у 2026 році розмір декретних напряму залежить від страхового статусу жінки і того, скільки за неї сплачено ЄСВ.

Одні майбутні мами отримують 100% середньої зарплати, інші - фіксовані 7 000 гривень на місяць. Різниця між сумами може сягати сотень тисяч гривень, тож статус варто перевірити ще до виходу в декрет.

Хто і скільки отримує

Як пояснюють у Судово-юридичній газеті, усіх жінок поділяють на дві групи: застраховані та незастраховані. Застраховані - це працівниці за трудовим договором і ФОП, за яких чи за себе сплачують єдиний соціальний внесок. Саме вони мають найбільші виплати.

Працівниця, за яку роботодавець сплачує ЄСВ, отримує допомогу з Пенсійного фонду через роботодавця у розмірі 100% середньої зарплати. Сума не залежить від тривалості стажу. Підставою є електронний лікарняний, який лікар відкриває на 30-му тижні вагітності.

Жінки-ФОП вважаються застрахованими на будь-якій групі, якщо платять ЄСВ за себе. Допомогу рахують з доходу, з якого фактично внесок сплачено, а виплачує її ПФУ напряму на рахунок підприємниці. Обов'язкова умова - внесок має бути сплачений, зокрема за місяць, у якому відкрили лікарняний.

Незастраховані жінки - студентки, аспірантки, безробітні, непрацюючі та неповнолітні - з 1 січня 2026 року отримують єдину фіксовану суму 7 000 гривень на місяць. Це запровадив Закон №4681-IX, який змінив закон «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».

Скільки триває декретна відпустка

Стандартна відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами триває 126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 після. Якщо пологи ускладнені або народилося двоє чи більше дітей, післяпологовий період зростає до 70 днів, тобто загалом 140 днів.

Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають 1-3 категорію, отримують 180 днів - по 90 до і після пологів. Ця норма діє і для застрахованих, і для незастрахованих.

Як рахують суму і які межі

Застрахованим декретні обчислюють із середньої зарплати за 12 місяців перед місяцем відкриття лікарняного. Мінімальна сума прив'язана до мінімальної зарплати 8 647 гривень: середньоденна становить 284,07 гривні, тож за 126 днів виходить не менше 35 792,82 гривні.

Максимум обмежений базою ЄСВ 172 940 гривень - це 5 681,34 гривні на день або близько 715 849 гривень за 126 днів. Якщо ж страховий стаж за останні 12 місяців менший за 6 місяців, допомога не може перевищувати 71 584,38 гривні за 126 днів.

Наочні приклади: при зарплаті 15 000 гривень декретні становлять 62 136,90 гривні (493,15 гривні на день), при 20 000 - 82 848,78 гривні, при 30 000 - 124 273,80 гривні. ФОП третьої групи, яка весь рік платила мінімальний ЄСВ 1 902,34 гривні, отримає мінімальні 35 792,82 гривні, а якщо сплачувала по 5 000 гривень внеску щомісяця - близько 94 147 гривень.

Незастраховані жінки отримують 7 000 гривень на місяць незалежно від доходів. У перерахунку на дні це приблизно 230 гривень на день, тобто близько 28 975 гривень за 126 днів і 32 194 гривні за 140 днів.

Як оформити декретні

Працюючим жінкам нічого подавати окремо не треба: роботодавець сам оформлює допомогу на підставі електронного лікарняного, а кошти перераховує ПФУ.

Незастрахованим декретні тепер призначає Пенсійний фонд, а не органи соцзахисту. Заяву подають особисто в сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП або громаду, поштою чи онлайн у «Дії» або на вебпорталі ПФУ. Гроші перераховують на рахунок, до якого випущена «Дія.Картка».

До заяви додають реквізити рахунку. Номер медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» ПФУ підтягує з електронної системи охорони здоров'я сам. Залежно від статусу можуть знадобитися довідка з місця навчання, центру зайнятості чи ліквідаційної комісії. Звернутися потрібно не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення відпустки, інакше у призначенні відмовлять.

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