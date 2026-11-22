Пенсіонери за віком в Україні мають право на безплатний проїзд у міському транспорті, але посвідчення відкриває значно ширший перелік пільг - від знижок на комуналку до безплатного санаторного лікування.

Пільги пенсіонерам в Україні закріплені на державному рівні, і пенсійне посвідчення - це головний документ, який підтверджує право на них. Більшість людей знає лише про безплатний проїзд, але насправді список гарантій значно довший.

Пенсійне посвідчення видають усім, кому призначено пенсію за віком, за інвалідністю, у зв'язку з втратою годувальника чи за вислугу років. Саме цей документ, а не паспорт, дає право на пільги, передбачені Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

Безплатний проїзд - але не скрізь однаково

Пенсіонери за віком мають право на безплатний проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування (крім таксі) та в приміському транспорті. Ця норма діє по всій Україні, але на місцевому рівні її можуть доповнювати - в деяких містах пільга поширюється і на трамвай, тролейбус, метро.

Але на залізничному транспорті приміського сполучення та міжміських автобусах пенсіонери за віком безплатно не їздять. Це пільга, яка закріплена за іншими категоріями - ветеранами війни та праці, людьми з інвалідністю.

Комунальні послуги та ліки

Право на пільги з оплати комунальних послуг залежить від доходу. Якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пенсіонера не перевищує встановленого порогу, держава компенсує частину витрат на газ, електроенергію, воду й опалення. Розмір знижки визначають органи місцевого самоврядування, тому він різний у різних регіонах.

Окрема пільга - безплатне або пільгове забезпечення ліками за рецептом лікаря. Право на неї мають пенсіонери, які отримують пенсію за віком, але знову ж таки за умови, що їхній дохід не перевищує визначеної межі. Пільгові рецепти виписує сімейний лікар у державних і комунальних медзакладах.

Санаторне лікування та відпочинок

Пенсіонери за віком мають право на безплатне санаторно-курортне лікування один раз на рік, якщо медичних показань достатньо і людина не працює. Путівку видають за рішенням лікарсько-консультативної комісії через органи соціального захисту за місцем проживання.

Також працюючі пенсіонери мають переважне право на щорічну відпустку у зручний для них час нарівні з іншими категоріями, які мають таку пільгу. Це закріплено трудовим законодавством.

Першочергове обслуговування

Посвідчення пенсіонера дає право на першочергове обслуговування в лікувальних закладах, аптеках, установах соціального захисту, банках, на підприємствах зв'язку. Тобто пенсіонера там, де діє така норма, мають обслужити без черги.

Як отримати пільги

Для більшості пільг достатньо пред'явити пенсійне посвідчення. Для компенсації комунальних витрат і безплатних ліків потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання, подати заяву, посвідчення, паспорт та довідку про доходи. Для санаторного лікування - ще й медичний висновок.

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