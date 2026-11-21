Міноборони пояснило, як військовослужбовцям отримати гроші за невикористані дні відпусток під час звільнення зі служби і як правильно порахувати належну суму.

Виплати військовим за службу, відпустку та лікування нараховують за конкретними правилами, і компенсація за невикористані відпустки - одна з найважливіших. Під час звільнення з військової служби військовослужбовець має право отримати гроші за всі дні відпочинку, які так і не використав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України. У розрахунок беруть не лише дні за поточний рік, а й ті, що залишилися з попередніх років служби.

За які відпустки нараховують компенсацію

Гроші виплачують за невикористані дні кількох видів відпусток. Основна щорічна відпустка залежить від вислуги років: до 10 років служби дають 30 календарних днів, від 10 до 15 років - 35 днів, від 15 до 20 - 40 днів, а понад 20 років - уже 45 днів.

Окремо враховують щорічну додаткову відпустку за особливі умови служби - до 15 календарних днів. Також компенсують додаткову відпустку для військових, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Ще одна категорія - додаткова відпустка за статтею 16-2 Закону «Про відпустки». Вона становить 14 календарних днів на рік і належить учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Під час воєнного стану таку відпустку надають із дозволу командира частини, але якщо дні лишилися невикористаними - за них платять компенсацію.

Як рахують дні та суму

Кількість днів основної відпустки за рік звільнення визначають пропорційно часу служби. За кожен повний місяць - 1/12 річної тривалості, потім віднімають уже використані дні. Отриману цифру в ЗСУ округлюють у бік збільшення до повного дня.

Але є винятки. Повну річну тривалість основної відпустки враховують, якщо військовий звільняється за віком, за станом здоров'я, через підпорядкування близькій особі або через скорочення штатів. Окремо додають невикористані дні за попередні роки - і тут обмеження у 90 днів для об'єднаної відпустки не діє, воно не обмежує суму компенсації.

Сам розрахунок ведуть від грошового забезпечення за останньою посадою: посадовий оклад, оклад за званням, надбавка за вислугу років і щомісячні додаткові види забезпечення, крім винагород. Місячну суму ділять на 30 і множать на кількість днів компенсації.

Що перевірити перед звільненням

У Міноборони радять заздалегідь звірити дані, щоб не втратити належні виплати. Зверніться до стройової частини й уточніть кількість невикористаних днів за кожен рік служби, звірте ці дані з наказами та відпускними квитками.

Окрему увагу - додатковій відпустці учасника бойових дій. У стройовій частині щодо мобілізованих може бракувати даних про статус УБД. Тоді подайте рапорт із копією посвідчення учасника бойових дій. Якщо після розрахунку виявили розбіжності у днях чи сумі - пишіть рапорт із проханням перерахувати.

Хто отримає гроші в разі загибелі військового

Компенсацію виплачують також у разі загибелі або смерті військовослужбовця. Гроші отримують особи, яких він визначив в особистому розпорядженні на випадок полону, відповідно до зазначених часток.

Якщо розпорядження немає - виплату отримують особи за пунктом 6 статті 9 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Якщо таких немає, гроші входять до складу спадщини. Командир частини має ухвалити рішення про виплату або відмову протягом 15 днів.

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