Суд визнав: штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної або подання звітності можна уникнути, якщо збій на боці ДПС офіційно підтверджений. Розповідаємо, які докази зберегти, щоб податкова не покарала.

Штраф за запізнілу звітність через збій податкової можна не платити, якщо довести, що прострочка сталася не з вашої вини. Суд підтвердив: коли збій стався на боці ДПС і це офіційно зафіксовано, штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної чи подання звітності можна уникнути.

Як повідомляє The Page, йдеться про ситуацію, коли електронний кабінет платника або Єдиний реєстр податкових накладних не працює через технічні проблеми. Бізнес чи ФОП фізично не може вчасно подати документ, хоча зробив усе від нього залежне.

Ключова умова - збій має бути підтверджений офіційно. Простої заяви «у мене не відкривався кабінет» недостатньо. Податкова перевірятиме, чи справді її системи не працювали саме в той день і час, коли ви намагалися відправити документ.

Що загрожує, якщо доказів немає

Якщо довести збій не вдасться, доведеться платити. Розмір санкції залежить від строку прострочення: за Податковим кодексом він становить від 2% до 25% суми ПДВ у накладній. Чим довше тягнули з реєстрацією - тим більший відсоток доведеться віддати.

Тобто за одну несвоєчасно зареєстровану накладну можна втратити істотну суму. Саме тому важливо не ігнорувати проблему і одразу фіксувати збій, а не чекати, поки податкова сама нарахує штраф.

Які докази зберегти

Найнадійніший доказ - офіційне підтвердження від ДПС, що в конкретний період її системи не працювали. Також варто зібрати:

скриншоти екрана з помилкою, датою і часом, коли кабінет чи реєстр не відкривався;

листування з технічною підтримкою ДПС або заявки через службу підтримки;

квитанції чи повідомлення про неприйняття документа з фіксацією часу;

за можливості - довідку або акт від ДПС про технічний збій.

Важливо фіксувати не лише сам факт проблеми, а й точний час. Саме за часом податкова звіряє, чи збіглося ваше прострочення з періодом, коли системи справді не працювали.

Що робити одразу після збою

Перший крок - подати документ одразу, щойно система запрацювала. Не чекайте наступного дня чи кінця місяця: що швидше зареєструєте накладну чи звіт, то менший ризик нарахування штрафу.

Далі письмово зверніться до ДПС із повідомленням про технічний збій і попросіть підтвердити, що в цей період були проблеми з роботою сервісів. Такий паперовий слід стане головним аргументом, якщо справа дійде до оскарження.

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