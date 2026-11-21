Синоптик Ігор Кібальчич попередив, що в найближчі вихідні осіннє тепло в Україні почне відступати - у Карпатах очікують морози до -8°С та снігопади, місцями пройде мокрий сніг.

Погода готує неприємний сюрприз в Україні найближчими днями - осіннє тепло, яке трималося останні тижні, почне відступати, а на зміну йому прийдуть дощі, мокрий сніг та перші морози.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, опублікованим на порталі «Метеопрог», найближчим часом в Україні, як і раніше, переважатиме погода з температурою вище норми, однак уже у вихідні в окремих регіонах відчутно похолоднішає.

У суботу, 21 листопада, у більшості областей буде хмарно, місцями пройдуть невеликі дощі. На заході опади можливі у вигляді мокрого снігу, в окремих районах очікується туман.

Які температури очікуються в регіонах

На заході вдень термометри покажуть +2...+7°С, на півночі +3...+8°С, у центрі та на сході +5...+10°С. Найтепліше буде на півдні, де повітря прогріється до +9...+14°С. У високогір'ї Карпат температура протягом доби становитиме 0...-5°С.

У неділю, 22 листопада, похолодання стане помітнішим. На заході місцями очікуються дощ і мокрий сніг, а в Карпатах прогнозується значний сніг. На дорогах окремих ділянок можливий ожеледь.

Вночі в західних областях температура становитиме -3...+2°С, вдень +2...+7°С. У Карпатах вночі похолоднішає до -3...-8°С, вдень буде 0...-5°С.

На півночі вночі очікується 0...-5°С, вдень близько 0...+5°С. У центральних областях температура опуститься до -3...+2°С вночі та становитиме +2...+7°С вдень. На півдні буде тепліше: вночі +2...+7°С, вдень +7...+12°С. На сході вночі очікується 0...+5°С, вдень +2...+7°С.

Штормове попередження по Україні

На 21 листопада в країні оголошено I рівень небезпеки. За даними Укргідрометцентру, у Карпатах, а також у Харківській, Луганській та Донецькій областях пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

Тож осіннє тепло добігає кінця - уже з наступних вихідних у багатьох регіонах доведеться діставати тепліший одяг, а водіям у Карпатах і на заході варто враховувати ризик ожеледі на дорогах.

Раніше Politeka повідомляла, якою буде погода на тиждень у Дніпропетровській області з 17 по 23 листопада.

Також Politeka повідомляла, який прогноз погоди синоптики дали на тиждень на Одещині з 16 по 22 листопада.