Після перемоги в суді гроші не надходять автоматично - якщо боржник ігнорує рішення, борг стягують примусово через виконавця із 10% збору та арештом рахунків.

Стягнення боргу після рішення суду - це окрема процедура, якої перемога в суді ще не замінює. Присуджені гроші доводиться стягувати примусово, якщо боржник свідомо ігнорує рішення.

Як пояснює видання Mind у своїй юридичній колонці, виграш у суді, тобто задоволений позов, сам собою ще не означає, що гроші надійдуть на рахунок. Щоб перетворити рішення на реальні кошти, кредитор має отримати виконавчий лист і передати його виконавцю.

Спершу суд видає виконавчий лист після того, як рішення набрало законної сили. Далі кредитор подає до Державної виконавчої служби або приватного виконавця заяву про відкриття виконавчого провадження. Виконавець відкриває справу і дає боржнику короткий строк на добровільну сплату - зазвичай до 10 робочих днів.

Якщо гроші в цей строк не надійшли, починається примусове стягнення, і борг одразу зростає. Державний виконавець нараховує виконавчий збір - 10% від суми, яку реально стягнули. Тобто з боргу в 100 тисяч гривень доведеться сплатити ще 10 тисяч збору, плюс витрати самого провадження.

Найшвидший спосіб - арешт банківських рахунків. Виконавець блокує рахунки боржника, і гроші списуються автоматично. Якщо грошей на рахунках немає, стягнення звертають на зарплату: щомісяця з неї утримуватимуть до 20%, доки борг не погасять. Для аліментів частка більша - до 50% доходу.

Коли рахунків і зарплати мало, виконавець арештовує майно: авто, техніку, а за великих сум - і нерухомість. Майно продають на аукціоні, а виручені гроші спрямовують на погашення боргу. Боржника вносять до Єдиного реєстру боржників, йому також можуть тимчасово обмежити виїзд за кордон.

Що робити кредитору після перемоги в суді

Крок перший - отримати в суді виконавчий лист. Крок другий - подати його разом із заявою державному або приватному виконавцю, вказавши реквізити рахунку для зарахування грошей. Далі провадження відкривають, а рух справи можна відстежувати в онлайн-реєстрі виконавчих проваджень.

Як боржнику уникнути арешту рахунків

Найпростіший спосіб не доводити до примусового стягнення - розрахуватися одразу після рішення суду або хоча б у строк, який виконавець дав на добровільне виконання. Тоді не нарахують виконавчий збір 10% і не арештують рахунки. Перевірити, чи відкрите проти вас провадження, можна в Єдиному реєстрі боржників.

За законом про виконавче провадження виконавчий збір не сплачують, лише якщо боржник розрахувався добровільно до початку примусового виконання. Тож затягування зі сплатою обходиться дорожче, ніж сам борг.

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