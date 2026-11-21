Під час воєнного стану та мобілізації поліцейські мають право перевіряти військово-облікові документи у чоловіків віком від 18 до 60 років, навіть якщо поруч немає працівників ТЦК.

Правила військового обліку в Україні під час воєнного стану дозволяють поліцейським перевіряти військово-облікові документи у чоловіків віком від 18 до 60 років, і присутність ТЦК для цього не обов'язкова.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета». За законом під час дії воєнного стану та загальної мобілізації перевірку документів військового обліку проводять не лише територіальні центри комплектування, а й поліція.

Тобто, якщо поліцейський зупинив чоловіка на блокпосту, на вулиці чи під час перевірки транспорту і вимагає показати військово-обліковий документ, така вимога є законною. Чекати, поки під'їде представник ТЦК, не потрібно.

Які документи вважаються військово-обліковими

Військово-обліковим документом є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Дозволено показувати його і в електронному вигляді - у застосунку «Резерв+».

Застосунок формує QR-код, який поліцейський зчитує для перевірки даних. Тож носити паперовий документ із собою не обов'язково, хоча багато хто все ж тримає його при собі.

Що буде, якщо документа немає

Якщо чоловік призовного віку не має військово-облікового документа або відмовляється його показати, поліцейський має право доставити його до ТЦК для встановлення особи та з'ясування даних військового обліку.

Що робити під час зупинки

Зберігати спокій і показати документ, який вимагає поліцейський.

Військово-обліковий документ можна показати у «Резерв+».

За потреби зафіксувати дані поліцейського та місце зупинки.

Якщо вважаєте дії незаконними, їх можна оскаржити.

Під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років варто мати при собі військово-обліковий документ, щоб уникнути непорозумінь на дорозі та на кордоні під час виїзду.

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