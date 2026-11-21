Пройшли фінмоніторинг в одному банку - це ще не гарантує, що рахунок не перевірять знову в іншій установі. Розповідаємо, що банк може дізнатися про клієнта, коли має право блокувати гроші та які документи захистять від зайвих питань.

Банки стежать за кожним рахунком клієнта - і йдеться не лише про комісії за обслуговування. Пройшли фінмоніторинг в одній установі - готуйтеся, що інший банк може розпочати перевірку наново.

Фінмоніторинг - це перевірка, яку фінустанови зобов'язані проводити за законом про запобігання легалізації злочинних доходів. Якщо кошти пройшли перевірку в одному банку й надійшли на рахунок, це ще не закриває питання про їхнє походження. Банк, куди надійде переказ, має право провести власну перевірку.

Що саме може дізнатися про вас установа? Передусім ідентифікаційні дані - паспорт, податковий номер, місце проживання, а також відомості з державних реєстрів. Банк бачить історію операцій за рахунком, зіставляє її із задекларованими доходами і може попросити пояснити джерело конкретної суми.

Найчастіше пильну увагу привертають операції, які не відповідають звичній поведінці клієнта: раптове надходження великої суми, часті перекази між різними особами, готівкові поповнення або платежі, що не збігаються із задекларованими доходами.

Якщо пояснень бракує або документи видаються сумнівними, банк може тимчасово заблокувати операцію чи зупинити обслуговування рахунку. Гроші при цьому не зникають, але скористатися ними до з'ясування обставин не вдасться.

Що робити клієнту та які документи захистять

Найнадійніший спосіб уникнути блокування - заздалегідь зберігати документи, що підтверджують законне походження грошей: договір купівлі-продажу нерухомості чи авто, свідоцтво про спадщину, договір дарування, довідку про доходи з місця роботи або виписку про дивіденди.

Якщо банк запитав пояснення - відповідайте письмово і додавайте копії документів. Краще надати більше, ніж менше: що прозоріше походження коштів, то швидше знімуть обмеження. Ігнорувати запит не варто.

Раніше Politeka повідомляла, банківські рахунки українців зведуть в одну базу.

Також Politeka повідомляла, коли гроші на банківському рахунку можуть опинитися під загрозою.