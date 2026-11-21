Військовослужбовець ТЦК під час перевірки на вулиці може попросити показати військовий квиток, але силоміць забирати чи утримувати документ не має права.

Перевірка військових документів на вулиці - ситуація, якої боїться чимало чоловіків. Головний страх - що військовий квиток заберуть з рук і не повернуть. У Міністерстві оборони України пояснили: військовослужбовець ТЦК має право перевірити військово-обліковий документ, але це не дає йому права силоміць забирати його чи залишати у себе. Відомство також пояснило, як чоловікові повернути квиток, якщо його все ж утримують.

Стаття 22 закону про мобілізацію зобов'язує чоловіків від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу уповноваженого військовослужбовця ТЦК або поліцейського. Тож показати квиток - це обов'язок, а не особисте бажання.

Порядок такої перевірки визначають пункти 49-54 постанови Кабміну №560. Військовослужбовець може звірити персональні дані людини з відомостями реєстру «Оберіг». Але окремого обов'язку передавати паперовий квиток у руки посадовцю для подальшого утримання ці норми не встановлюють.

Чи обов'язково віддавати військовий квиток у руки

Чоловік може запропонувати показати документ у власних руках, розгорнувши потрібні сторінки. Головне - не перешкоджати перевірці: квиток слід пред'явити так, щоб посадова особа могла прочитати реквізити і звірити дані.

Навіть якщо квиток добровільно передали для огляду, це саме по собі не означає згоду залишити документ у ТЦК. Після завершення перевірки його зобов'язані повернути.

Чи можуть забрати квиток і не повернути

Звичайна перевірка документів на вулиці не передбачає автоматичного вилучення військового квитка. Навіть виявлення розбіжностей у військово-облікових даних не означає, що документ можна без оформлення забрати й утримувати.

Вилучення речей і документів регулюють спеціальні норми, зокрема стаття 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для таких дій потрібні законні підстави, належні повноваження посадовця і процесуальне оформлення.

Тож якщо військовослужбовець ТЦК каже, що забирає квиток для подальшої перевірки, чоловік має право попросити пояснити правову підставу, мету і порядок повернення документа.

Що робити, якщо військовий квиток уже забрали

Якщо після огляду документ не повертають, у Міноборони радять діяти так:

Попросити повернути квиток і уточнити, чи завершена перевірка та чому документ утримують далі.

Записати дані посадової особи: прізвище, посаду, підрозділ, час і місце події.

Попросити письмове підтвердження вилучення - пояснення правової підстави і документ, яким оформлено дію.

За можливості зафіксувати обставини: зберегти відео, дані свідків, не перешкоджаючи законній перевірці.

Подати скаргу керівництву ТЦК, до Міноборони або Уповноваженому Верховної Ради з прав людини. Якщо застосовували силу чи є ознаки правопорушення - повідомити поліцію.

Силою виривати документ з рук військовослужбовця не варто: це може загострити конфлікт і створити для чоловіка окремі правові ризики.

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