Военнослужащий ТЦК во время проверки на улице может попросить показать военный билет, но забирать его силой или удерживать не имеет права.

Проверка воинских документов на улице - ситуация, которой боится немало мужчин. Главный страх - что военный билет заберут из рук и не вернут. В Министерстве обороны Украины объяснили: военнослужащий ТЦК имеет право проверить военно-учетный документ, но это не дает ему права силой забирать его или оставлять у себя. Ведомство также объяснило, как мужчине вернуть билет, если его все же удерживают.

Статья 22 закона о мобилизации обязывает мужчин от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного военнослужащего ТЦК или полицейского. Поэтому показать билет - это обязанность, а не личное желание.

Порядок такой проверки определяют пункты 49-54 постановления Кабмина №560. Военнослужащий может сверить персональные данные человека со сведениями реестра «Оберег». Но отдельной обязанности передавать бумажный билет в руки должностному лицу для дальнейшего удержания эти нормы не устанавливают.

Обязательно ли отдавать военный билет в руки

Мужчина может предложить показать документ в собственных руках, открыв нужные страницы. Главное - не препятствовать проверке: билет следует предъявить так, чтобы должностное лицо могло прочитать реквизиты и сверить данные.

Даже если билет добровольно передали для осмотра, это само по себе не означает согласие оставить документ в ТЦК. После завершения проверки его обязаны вернуть.

Могут ли забрать билет и не вернуть

Обычная проверка документов на улице не предусматривает автоматического изъятия военного билета. Даже выявление расхождений в военно-учетных данных не означает, что документ можно без оформления забрать и удерживать.

Изъятие вещей и документов регулируют специальные нормы, в частности статья 265 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для таких действий нужны законные основания, надлежащие полномочия должностного лица и процессуальное оформление.

Поэтому если военнослужащий ТЦК говорит, что забирает билет для дальнейшей проверки, мужчина имеет право попросить объяснить правовое основание, цель и порядок возврата документа.

Что делать, если военный билет уже забрали

Если после осмотра документ не возвращают, в Минобороны советуют действовать так:

Попросить вернуть билет и уточнить, завершена ли проверка и почему документ удерживают дальше.

Записать данные должностного лица: фамилию, должность, подразделение, время и место события.

Попросить письменное подтверждение изъятия - объяснение правового основания и документ, которым оформлено действие.

По возможности зафиксировать обстоятельства: сохранить видео, данные свидетелей, не препятствуя законной проверке.

Подать жалобу руководству ТЦК, в Минобороны или Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Если применяли силу или есть признаки правонарушения - сообщить в полицию.

Силой вырывать документ из рук военнослужащего не стоит: это может обострить конфликт и создать для мужчины отдельные правовые риски.

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