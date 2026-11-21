Мужчинам, у которых есть официальная бронь от предприятия, все равно могут приходить повестки для уточнения данных. Юристы рассказали, почему такой вызов законен, с какими документами идти в военкомат и что делать, если пытаются отправить на медкомиссию.

Бронирование от мобилизации на предприятии не освобождает от повесток - мужчину все равно могут вызвать в ТЦК для уточнения данных, и этот вызов вполне законен. Об этом юристы рассказали на портале uristy.ua, передает Новини.LIVE.

Причина проста: компания может оформить все документы, но сотрудники ТЦК не всегда полностью обновляют информацию в электронной системе «Оберег». Также военкомат вправе вызвать человека, если тот давно не обновлял сведения об адресе, профессии или составе семьи.

Юристы советуют не игнорировать такие повестки. Неявка на уточнение данных гарантированно обернется административным штрафом по статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

С какими документами идти в ТЦК

Чтобы визит прошел без риска принудительной мобилизации, к нему следует тщательно подготовиться. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и сгенерированный электронный документ в приложении «Резерв+».

Главным доказательством статуса станет заверенная работодателем копия выписки из приказа Минэкономики о бронировании или официальная справка с места работы.

Могут ли мобилизовать забронированного

Правоведы подчеркивают: действующая бронь - это абсолютное основание для отсрочки, поэтому законно мобилизовать такого работника невозможно. Однако на практике в военкоматах нередко пытаются сразу направить человека на военно-врачебную комиссию.

В таком случае стоит сослаться на пункт 63 постановления правительства № 560. Эта норма четко определяет: граждан с отсрочкой на ВЛК не направляют. При попытках заставить пройти медосмотр юристы советуют вызвать полицию.

Если же сотрудники ТЦК откровенно игнорируют документы о брони, пытаются удержать силой и вручить боевую повестку - такие действия подпадают под Уголовный кодекс. Это квалифицируется как незаконное лишение свободы (статья 146 УК) и превышение служебных полномочий (статья 365 УК).

Что делать, если давят

В критической ситуации категорически нельзя подписывать призывную повестку. Когда будут составлять акт об отказе, гражданин должен собственноручно вписать фразу: «Отказываюсь от получения мобилизационного распоряжения в связи с наличием действующей брони».

Сразу после этого следует вызвать полицию, заявив об уголовном правонарушении, а также позвонить на горячую линию Минобороны 1512, в Военную службу правопорядка и Государственное бюро расследований.

Важно помнить: бронирование и отсрочка - это не одно и то же. Бронь закреплена за специалистом только на время работы в критически важной компании, поэтому ее правила и сроки действия отличаются от отсрочки по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Закон даже позволяет руководителю предприятия в любой момент отменить бронирование сотрудника, подав заявку через «Дію».

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