В Пенсионном фонде объяснили, при каких условиях людям после 60 лет, которые не получают пенсию из-за нехватки страхового стажа, назначают жилищную субсидию на отопительный сезон.

Субсидия для пенсионеров в Украине на коммуналку имеет четкие правила - и людям после 60 лет, которые не работают, но не получают пенсию, ее могут не назначить. В Пенсионном фонде объяснили, к каким требованиям здесь привязана государственная помощь.

Речь идет о гражданах, которые достигли 60 лет, но так и не смогли оформить пенсию из-за недостаточного страхового стажа. Для них субсидия на покрытие расходов на коммунальные услуги назначается только при соблюдении конкретных условий, прописанных в постановлении Кабмина №848.

Какие условия должны выполнить люди после 60 лет

Чтобы получить жилищную субсидию, такая категория граждан должна иметь не менее 15 лет страхового стажа. Кроме того, требуется хотя бы один месяц стажа в течение того периода, за который учитываются доходы при назначении субсидии.

Третье условие - получение государственной социальной помощи малообеспеченной семье. Если человек в январе-июне хотя бы один месяц получал такую помощь, ему могут назначить субсидию с начала отопительного сезона.

На какие именно услуги дают помощь: подача и распределение газа, поставка электроэнергии, теплоснабжение, горячая вода, водоснабжение и водоотведение, а также вывоз бытовых отходов. Отдельно субсидия покрывает абонентское обслуживание и покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Как считают доход и когда подавать заявление

Размер помощи зависит от дохода домохозяйства. Для неработающих учитывают пенсию за август 2026 года, а для работающих пенсионеров - зарплату за первый и второй кварталы года, а также другие доходы: аренду имущества или земли, дивиденды и отдельные виды соцвыплат.

Субсидия покрывает лишь ту часть расходов, которая превышает обязательный платеж человека. Обязательный платеж определяют индивидуально, в зависимости от дохода семьи.

Что делать, если хотите получить субсидию с октября

Заявление на субсидию с начала отопительного сезона нужно подать до 30 ноября включительно. Если обратиться позже, помощь назначат с месяца обращения. Отопительный период длится с октября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Расходы на отопление считают с учетом нормативного срока сезона - с 16 октября по 15 апреля, ориентируясь на фактическое начало или завершение подачи тепла в дома.

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