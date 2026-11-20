Помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц продлили до 28 февраля 2027 года, а с 1 января части переселенцев ее могут повысить на 1000 гривен в месяц. Для других категорий выплаты, наоборот, могут урезать.

Выплаты переселенцам в Украине с нового года существенно изменятся. Помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц продлили до 28 февраля 2027 года, а с 1 января части ВПО ее могут повысить на 1000 гривен в месяц.

При этом надбавка достанется не всем. Как сообщает The Page, для одних категорий переселенцев выплаты сократят или вовсе прекратят, а для других, наоборот, увеличат. Поэтому заранее стоит проверить, под какое условие попадает семья.

Сколько платят сейчас и что изменится

Сейчас базовая помощь на проживание составляет 2000 гривен в месяц для трудоспособных лиц и 3000 гривен для детей и людей с инвалидностью. Если повышение на 1000 гривен примут, суммы вырастут до 3000 и 4000 гривен соответственно.

Повышение анонсировано как часть планов на бюджет 2027 года. Увеличение, скорее всего, коснется наиболее незащищенных переселенцев: семей с детьми, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Кому могут урезать выплаты

По данным издания, без выплат или с меньшей суммой могут остаться трудоспособные переселенцы, которые не работают, не учатся и не стоят на учете в центре занятости. Именно для этой категории правила в последнее время ужесточают.

Речь о людях, у которых нет объективных причин не работать: без официальной занятости, без ухода за маленькими детьми или родственниками с инвалидностью. Таким переселенцам выплату могут уменьшить или прекратить досрочно.

Что не изменится из-за реформы соцпомощи

Помощь на проживание для ВПО не стоит путать с новой базовой социальной помощью. Последняя, по закону №15094, с 2028 года объединит пять отдельных выплат в одну, но помощи ВПО, субсидий и пенсий этот закон не касается.

Как оформить помощь на проживание

Выплату назначает Пенсионный фонд Украины. Заявление подают офлайн в сервисном центре ПФУ или онлайн через портал Фонда, а часть категорий - через приложение «Дія». Нужны справка о взятии на учет как ВПО, паспорт и реквизиты банковского счета.

Во время военного положения многим переселенцам помощь продлевали автоматически. Учитывая изменения на 2027 год, стоит проверить свой статус и подтвердить данные, если система не видит их в реестрах.

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