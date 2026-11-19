Жилищную субсидию могут оформить и те, кто добровольно платит пенсионные взносы в Пенсионный фонд. Рассказываем, кто имеет право, какие доходы учитывают и как подать документы.

Жилищная субсидия на коммуналку в Украине доступна и плательщикам добровольного пенсионного взноса. Оформить помощь можно по тем же правилам, что и остальным гражданам, но с учетом доходов, состава семьи и стоимости коммунальных услуг.

Жилищная субсидия - это безвозвратная адресная государственная помощь уязвимым потребителям жилищно-коммунальных услуг. Ее назначает Пенсионный фонд Украины, а размер каждого домохозяйства рассчитывают индивидуально.

Кто такой плательщик добровольного пенсионного взноса

Добровольный пенсионный взнос позволяет человеку самостоятельно платить страховые взносы в Пенсионный фонд, чтобы докупить страховой стаж или увеличить будущую пенсию. Чаще всего так делают самозанятые, люди без официального дохода и те, кому не хватает стажа.

Оформить такое участие можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или приложение "Дія". Размер взноса человек выбирает сам, но он не может быть меньше минимального страхового взноса, привязанного к минимальной заработной плате.

Кто имеет право на жилищную субсидию

За субсидией могут обратиться пенсионеры, люди с инвалидностью, семьи с детьми, одинокие матери и отцы, работники с невысокими доходами, внутренне перемещенные лица, арендаторы жилья и владельцы частных домов. Плательщики добровольного пенсионного взноса - не исключение.

Но принадлежность к этим категориям не гарантирует автоматического назначения. Пенсионный фонд проверяет доходы, имущественное положение и состав домохозяйства. Главное условие - расходы на коммуналку должны превышать обязательную долю платежа для конкретной семьи.

Какие доходы учитывают и сколько дадут

При расчете совокупного дохода учитывают заработную плату после уплаты налогов, пенсии, стипендии, пособие по безработице, страховые выплаты, денежные переводы из-за границы и доходы от аренды имущества. Порядок определяет постановление Кабинета Министров Украины № 632.

В то же время не все выплаты берут во внимание. Например, пособие на проживание для переселенцев в совокупный доход не включают. Точную сумму субсидии человеку рассчитывают индивидуально, поэтому универсального размера нет - все зависит от доходов и стоимости услуг.

Как оформить жилищную субсидию

Для назначения субсидии нужно подать два основных документа: заявление о назначении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах домохозяйства. Заранее собирать справки о каждом виде дохода обычно не нужно.

Большую часть информации о зарплате, пенсиях и социальных выплатах Пенсионный фонд получает самостоятельно через государственные информационные системы. Подать документы можно лично в сервисный центр ПФУ, через ЦНАП или онлайн.

Какие документы могут понадобиться

В зависимости от ситуации ПФУ может попросить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, договор аренды для арендаторов, справку внутренне перемещенного лица или документы о фактическом проживании. Плательщикам добровольных взносов важно корректно указать все доходы в декларации.

Субсидию назначают с месяца обращения. На твердое топливо, то есть дрова или уголь, помощь предоставляют один раз в календарный год по личному обращению.

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