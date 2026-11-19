Житлову субсидію можуть оформити й люди, які добровільно сплачують пенсійні внески до Пенсійного фонду. Розповідаємо, хто має право, які доходи враховують і як подати документи.

Житлова субсидія на комуналку в Україні доступна і платникам добровільного пенсійного внеску. Оформити допомогу можна за тими самими правилами, що й іншим громадянам, але з урахуванням доходів, складу родини та вартості комунальних послуг.

Житлова субсидія - це безповоротна адресна державна допомога вразливим споживачам житлово-комунальних послуг. Її призначає Пенсійний фонд України, а розмір кожному домогосподарству рахують індивідуально.

Хто такий платник добровільного пенсійного внеску

Добровільний пенсійний внесок дозволяє людині самостійно сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду, щоб докупити страховий стаж або збільшити майбутню пенсію. Найчастіше так роблять самозайняті, люди без офіційного доходу та ті, кому не вистачає стажу.

Оформити таку участь можна через вебпортал електронних послуг ПФУ або застосунок "Дія". Розмір внеску людина обирає сама, але він не може бути меншим за мінімальний страховий внесок, прив'язаний до мінімальної заробітної плати.

Хто має право на житлову субсидію

За субсидією можуть звернутися пенсіонери, люди з інвалідністю, сім'ї з дітьми, одинокі матері та батьки, працівники з невисокими доходами, внутрішньо переміщені особи, орендарі житла та власники приватних будинків. Платники добровільного пенсійного внеску - не виняток.

Але належність до цих категорій не гарантує автоматичного призначення. Пенсійний фонд перевіряє доходи, майновий стан і склад домогосподарства. Головна умова - витрати на комуналку мають перевищувати обов'язкову частку платежу для конкретної родини.

Які доходи враховують і скільки дадуть

Під час розрахунку сукупного доходу враховують заробітну плату після сплати податків, пенсії, стипендії, допомогу по безробіттю, страхові виплати, грошові перекази з-за кордону та доходи від оренди майна. Порядок визначає постанова Кабінету Міністрів України № 632.

Водночас не всі виплати беруть до уваги. Наприклад, допомогу на проживання для переселенців до сукупного доходу не включають. Точну суму субсидії людині рахують індивідуально, тож універсального розміру немає - усе залежить від доходів і вартості послуг.

Як оформити житлову субсидію

Для призначення субсидії потрібно подати два основні документи: заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати домогосподарства. Збирати довідки про кожен вид доходу заздалегідь зазвичай не треба.

Більшість інформації про зарплату, пенсії та соціальні виплати Пенсійний фонд отримує самостійно через державні інформаційні системи. Подати документи можна особисто до сервісного центру ПФУ, через ЦНАП або онлайн.

Які документи можуть знадобитися

Залежно від ситуації ПФУ може попросити паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договір оренди для орендарів, довідку внутрішньо переміщеної особи або документи про фактичне проживання. Платникам добровільних внесків важливо коректно вказати всі доходи в декларації.

Субсидію призначають з місяця звернення. На тверде паливо, тобто дрова чи вугілля, допомогу надають один раз на календарний рік за особистим зверненням.

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