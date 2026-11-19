Працювати і водночас отримувати пенсію в Україні законно, але про роботу треба вчасно повідомляти ПФУ. Інакше надміру виплачені надбавки доведеться повертати.

Працювати і отримувати пенсію в Україні можна одночасно: вихід на заслужений відпочинок не означає, що доведеться кидати роботу. Закон дозволяє отримувати і зарплату, і державну пенсію цілком легально.

Сам собою вік або вихід на пенсію не дає роботодавцеві права звільнити людину. Розірвати трудовий договір можна лише на загальних підставах: через скорочення штату або систематичне порушення трудової дисципліни. Про це нагадують у Державній службі з питань праці.

Але за можливістю мати два джерела доходу ховаються нюанси, про які варто знати заздалегідь. Головний - це обов'язок повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування.

Чому не можна приховувати роботу від Пенсійного фонду

Поширений міф - що ПФУ сам дізнається про роботу через податкову чи інші реєстри. Насправді працює суворе правило: про будь-яке працевлаштування або звільнення треба повідомляти фонд особисто і вчасно.

Річ у тім, що частина державних надбавок, індексацій і підвищень передбачена лише для непрацюючих пенсіонерів. Якщо людина влаштовується на роботу чи відкриває ФОП і мовчить про це, виникає незаконна переплата бюджетних коштів.

Такий дисбаланс рано чи пізно виявляють під час перевірок, і надміру виплачені суми доведеться повертати: добровільно або через стягнення з майбутніх пенсійних виплат. Правило працює і в інший бік - після звільнення слід знову повідомити ПФУ, щоб відновити всі належні надбавки і перерахунки.

Кому взагалі не дозволять поєднувати роботу з пенсією

Окрему увагу варто звернути тим, хто вийшов на пенсію достроково - за вислугу років. Якщо такий працівник повертається на ту саму посаду, яка дала право на пільгову пенсію, виплату повністю припиняють на весь період роботи.

Класичний приклад - вчитель, який вийшов на пенсію за вислугою років і знову повертається викладати у школу. У такій ситуації закон лишає лише два варіанти:

обрати роботу в іншій сфері, що не передбачає пільгового стажу;

продовжити працювати за фахом, але дочекатися загального пенсійного віку.

Щойно настає вік для звичайної пенсії за віком, людина подає в ПФУ заяву про перехід на цей вид виплат. Після цього обмеження на поєднання професії і пенсії зникають остаточно.

Як працювати і не втратити виплату

Щоб уникнути переплат і повернення грошей, дотримуйтеся простого алгоритму:

повідомте Пенсійний фонд про працевлаштування чи відкриття ФОП не пізніше ніж за 10 днів після зміни статусу;

перевірте, чи не належите ви до категорії, якій виплату припиняють на час роботи за фахом;

після звільнення знову зверніться до ПФУ, щоб відновити надбавки для непрацюючих.

Заяву про працевлаштування чи звільнення можна подати особисто у відділенні Пенсійного фонду або онлайн через особистий кабінет. Це займе кілька хвилин, але вбереже від боргу перед державою.

Раніше Politeka повідомляла, кому загрожує зупинення виплат через пенсію на картці.

Також Politeka повідомляла, хто з українців має право на пенсію у розмірі 80% від зарплати.