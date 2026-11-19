Банк може вимагати пояснити походження грошей навіть за невеликих сум: безпечної межі, нижче якої фінмоніторинг не діє, в Україні немає. Розповідаємо, які документи врятують картку від блокування.

Шахрайство з банківськими картками в Україні - не єдина загроза для власників рахунків. Банк може вимагати пояснити походження грошей навіть після невеликого переказу, і без документів картку можуть заблокувати.

Ви отримали переказ, а наступного дня в застосунку з'являється повідомлення: поясніть, звідки ці кошти. Причиною може бути зовсім не велика сума, а нетипова активність, часті надходження або обороти, які не схожі на ваші заявлені доходи. Безпечної суми, нижче якої фінмоніторинг не діє, в Україні немає.

Які документи підтверджують походження грошей

Універсальної довідки не існує. Банк хоче зрозуміти три речі: звідки прийшли гроші, за що їх заплатили і чи схожа сума на ваші реальні можливості. Під кожне джерело доходу - свій набір паперів.

Офіційна зарплата - довідка про доходи або дані з податкового реєстру.

Дохід ФОП - декларація, договори і банківські виписки.

Продаж авто - договір купівлі-продажу та підтвердження оплати.

Продаж нерухомості - нотаріальний договір і документи про розрахунок.

Подарунок від родичів - договір дарування і дані про походження грошей дарувальника.

Спадщина - свідоцтво про право на спадщину.

Заробіток за кордоном - трудовий договір, платіжні відомості та податкові документи.

Повернення боргу - договір позики, розписка і історія переказів.

Приклад з життя: продали машину за 480 тисяч гривень, і покупець переказав гроші на картку. Банк, найімовірніше, попросить договір купівлі-продажу і підтвердження розрахунку. У фрилансера, якому щомісяця приходить по 70 тисяч від іноземних клієнтів, набір інший: договори, інвойси та виписки платіжних сервісів.

Чому банк чіпляється навіть до невеликих сум

Фінмоніторинг дивиться не на одну цифру, а на загальну картину: як часто приходять гроші, від кого і наскільки це схоже на вашу професію. Найчастіше увагу привертають регулярні перекази від багатьох незнайомих людей, різке зростання оборотів або особиста картка, через яку систематично розраховуються за товари чи послуги.

Одна підозріла операція ще не означає автоматичного блокування. Банк оцінює все в сукупності. Але якщо ви вказали зарплату 25 тисяч, а за місяць на картку прийшло ще 180 тисяч від різних людей - питання з'являться точно.

Від якої суми перевіряють

В Україні є поріг 400 тисяч гривень для порогових фінансових операцій, але багато хто помилково вважає його межею, нижче якої ніхто нічого не спитає. Насправді банк може перевірити підозрілу операцію на будь-яку суму: і 5 тисяч, і 30 тисяч, і 100 тисяч гривень.

Ліміти на карткові перекази банк встановлює сам, залежно від категорії клієнта та підтвердженого доходу. Навіть якщо платіж вкладається в ліміт, банк однаково може попросити пояснити, звідки гроші.

Що робити, коли банк просить пояснення

Спершу перевірте, що пише справді банк. Запит може прийти в застосунок Приват24, monobank чи іншого банку, на пошту або іншим каналом. Шахраї люблять маскуватися під такі листи, тому відповідайте лише через офіційний застосунок.

Далі напишіть зрозумілу історію конкретної операції: дату, що продали, суму, як розраховувалися, реквізити договору. Додайте документи туди, куди просить банк. Не надсилайте все підряд: довідка про зарплату не пояснить, звідки взявся конкретний переказ від покупця.

Єдиного строку на відповідь немає, зазвичай його вказують прямо в повідомленні. Якщо документ ще треба отримати, попросіть продовжити строк. Поки триває перевірка, операції можуть лишатися обмеженими.

Як не потрапити під блокування

Повністю уникнути перевірок неможливо, але можна зробити так, щоб вони минули швидко. Зберігайте документи на великі надходження, оновлюйте в банку дані про доходи і тримайте особисті гроші окремо від підприємницьких. Не дробіть великий платіж на дрібні та не давайте свою картку іншим людям.

Якщо картку вже заблокували, звертайтеся до підтримки так, щоб лишався слід. Не згодні з рішенням - пишіть скаргу в банк, а далі звертайтеся до Національного банку через офіційний сайт.

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