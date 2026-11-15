Крім CVV-коду, приховувати потрібно й інші дані картки. Адвокат Денис Нагорнюк пояснив, що саме не можна повідомляти стороннім і що робити, якщо ви вже передали цю інформацію шахраям.

Перекази від родичів в Україні можуть викликати питання банку, але головну небезпеку для грошей становлять шахраї, які виманюють реквізити картки. Адвокат Денис Нагорнюк у коментарі УНІАН назвав, які дані не можна повідомляти нікому, щоб не втратити кошти.

Найнебезпечніші дані - це CVV/CVC-код (три цифри на зворотному боці картки) та PIN-код (чотиризначна комбінація для зняття готівки чи оплати через термінал). Якщо шахраї знають CVV разом із номером картки та терміном її дії, вони можуть спробувати оплатити покупки або послуги в інтернеті.

Адвокат окремо наголосив: справжні працівники банку ніколи не запитують у клієнта CVV чи PIN. Якщо хтось телефонує і представляється службою безпеки банку з проханням назвати ці дані, у 99-100% випадків це шахрайство, і розмову треба негайно припинити.

Не можна повідомляти й одноразові коди з SMS або push-повідомлень, які приходять для підтвердження платежу, входу в онлайн-банкінг чи зміни налаштувань. Назвавши такий код, людина фактично власноруч підтверджує дію, яку намагається виконати шахрай.

Сам номер картки зазвичай не дозволяє зняти гроші чи оплатити щось онлайн, тому його часто передають для переказів. Але номер можуть використати як вихідну точку, щоб виманити решту даних: надіслати підроблене повідомлення про зарахування коштів або фішингове посилання на сторінку нібито банку.

Знання всіх реквізитів не означає автоматичного доступу до грошей: усе залежить від налаштувань картки, встановлених лімітів та правил банку. Однак шахраї, маючи реквізити та CVV, можуть оплачувати товари онлайн або дзвонити власнику і, представляючись банком, виманювати інші дані.

Що робити, якщо ви вже повідомили дані картки

Насамперед треба одразу звернутися до банку, заблокувати картку та перевипустити її з новим номером і новим CVV-кодом. Крім того, юрист радить:

перевірити історію транзакцій, підключені пристрої та активні сеанси в онлайн-банкінгу;

перевірити встановлені ліміти та налаштування сповіщень про операції;

заблокувати доступ до Mobile Banking.

Після цього варто подати до поліції заяву про несанкціоноване списання коштів. Усі докази слід зберегти: SMS-повідомлення, листування з банком, номери телефонів, з яких дзвонили, отримані посилання. Зробити це важливо якомога швидше, бо тут багато що вирішує час.

Важливо розуміти: якщо людина сама під час розмови назвала номер картки, термін дії та CVV-код, банк не несе відповідальності за списання коштів. У такому разі довести факт шахрайства можна лише через заяву до поліції та встановлення осіб зловмисників.

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