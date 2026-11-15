Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 16 по 22 листопада обіцяє мінливу погоду з частими опадами та перепадом температур до 6°. Найтепліше буде в середу, 18 листопада, — до +10°, а на початку тижня похолодає до +4°.

Новий тижневий прогноз погоди для регіону показує, що Харківську область очікує мінлива погода з частими опадами. Синоптики прогнозують, що протягом тижня з 16 по 22 листопада денна температура коливатиметься від +4° до +10°, а дощі повернуться вже з середи.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня з 16 по 22 листопада коливатиметься від +4° до +10°.

У понеділок, 16 листопада, у Харківській області буде малохмарно, без опадів. Удень повітря прогріється до +4°, а вночі похолодає до -2°.

У вівторок, 17 листопада, небо вкриють хмари з проясненнями, опадів не очікується. Температура вдень утримається на позначці +4°, а вночі термометри покажуть -2°.

У середу, 18 листопада, синоптики прогнозують можливі опади, хмарно з проясненнями. Це буде найтепліший день тижня — повітря прогріється до +10°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +3°.

У четвер, 19 листопада, також можливі опади, хмарно з проясненнями. Вдень температура утримається на рівні +10°, а вночі потепліє до +9°.

У п’ятницю, 20 листопада, опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями. Повітря вдень прогріється до +9°, а вночі похолодає до +3°.

У суботу, 21 листопада, очікується мінлива хмарність та можливі опади. Вдень термометри покажуть +8°, а вночі +4°.

У неділю, 22 листопада, синоптики прогнозують можливі опади. Вдень повітря прогріється до +5°, а вночі температура триматиметься на тій самій позначці — +5°.

Найтеплішим днем тижня стане середа, 18 листопада, з температурою до +10°, а найпрохолодніше буде на початку тижня — у понеділок та вівторок, коли вдень очікується лише +4°. Перепад температур за тиждень сягне 6°. Опади прогнозують чотири дні — у середу, четвер, суботу та неділю.

Через часті опади мешканцям Харківської області варто не забувати парасольку та взуття з гарним протектором, а водіям — бути особливо обережними на дорозі через можливу слизькість. Через нічні мінусові температури на початку тижня людям похилого віку слід одягатися тепліше, особливо вранці та ввечері.

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