Під час перевірки військового обліку чоловік показує лише військово-обліковий документ і паспорт, а договори й довіреності ТЦК переглядати не має права.

Мобілізація чоловіків до 25 років вкотре змушує згадати про права військовозобов'язаних: юристи пояснили, чи має право ТЦК під час зупинки гортати папку з документами, які чоловік несе до нотаріуса.

Уявімо ситуацію. Чоловік іде до нотаріуса з договором на квартиру, довіреністю від родича та копіями паспортів. Дорогою його зупиняють військовослужбовці ТЦК, перевіряють військово-обліковий документ і просять показати, що лежить у папці.

Тут діє просте правило: під час перевірки військового обліку чоловік зобов'язаний пред'явити лише два документи - військово-обліковий документ та документ, що посвідчує особу. Військово-обліковий документ може бути паперовим або електронним у застосунку "Резерв+".

Які документи з папки можна не показувати

Вимагати перегляду всіх паперів, які людина має при собі, лише на підставі перевірки обліку не можна. Юристи із посиланням на Міністерство оборони України та Закон "Про Національну поліцію" перелічують, що саме чоловік не зобов'язаний показувати військовослужбовцю ТЦК:

договори купівлі-продажу, дарування чи оренди нерухомості;

довіреності та документи про спадщину;

копії паспортів і податкових номерів родичів;

банківські виписки та документи про доходи;

особисте листування та інші папери, не пов'язані з військовим обліком.

Якщо людина сама посилається на документи, що підтверджують право на відстрочку, їхній зміст може мати значення для цієї процедури. Однак це не дає права переглядати всі інші папери в сумці чи папці.

А якщо поряд поліцейський

У поліції повноваження ширші. Стаття 34 Закону "Про Національну поліцію" дозволяє поверхневу перевірку речей на визначених законом підставах. Під час такої перевірки людина сама показує вміст сумки.

Але поверхнева перевірка не означає необмеженого права читати приватні договори, фотографувати документи чи вилучати їх. Окрім того, під час воєнного стану діє окремий порядок огляду речей уповноваженими особами, визначений наказом коменданта - тому варто уточнити, хто саме проводить огляд і на якій правовій підставі.

Що робити, якщо вимагають показати чужі документи

Чоловік може пред'явити документи, необхідні для перевірки військового обліку, а щодо решти паперів уточнити підставу вимоги. Якщо військовослужбовець ТЦК наполягає на перегляді довіреностей чи договорів, поясніть, що вони містять персональні дані інших людей і не стосуються військового обліку.

Коли ж поліцейський проводить законну поверхневу перевірку, варто уточнити її підстави та виконати законні вимоги, не перешкоджаючи огляду. У разі спроби вилучити документи вимагайте належного процесуального оформлення.

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