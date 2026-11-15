Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 16 по 22 листопада обіцяє чотири дні з опадами та максимальну температуру +14° у середу, 18 листопада. Найхолодніше очікується в неділю, 22 листопада, коли вдень буде лише +8°.

Новий тиждень дощів в Одеській області стане продовженням нестабільної осінньої погоди — синоптики прогнозують опади одразу чотири дні з семи, а максимальна денна температура не перевищить +14°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня в Одеській області денна температура коливатиметься від +8° до +14°, а нічна — від +7° до +11°.

У понеділок, 16 листопада, в Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями та можливі опади. Вдень повітря прогріється до +11°, а вночі похолодає до +7°.

У вівторок, 17 листопада, небо затягне хмарами, і синоптики знову не виключають опадів. Денна температура підніметься до +12°, нічна утримається на рівні +10°.

У середу, 18 листопада, стовпчики термометрів вдень досягнуть позначки +14° — це найтепліший день тижня. Хмарність очікується з проясненнями, можливі опади, а вночі похолодає до +10°.

У четвер, 19 листопада, погода трохи стабілізується: небо буде малохмарним, без опадів. Вдень повітря прогріється до +13°, вночі — до +9°.

У п’ятницю, 20 листопада, попри малохмарну погоду, синоптики прогнозують можливі опади. Денна температура утримається на позначці +13°, а нічна підніметься до +11°.

У суботу, 21 листопада, очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень +12°, а вночі похолодає до +8°.

У неділю, 22 листопада, тиждень завершить малохмарна погода без опадів, проте саме цей день стане найхолоднішим: вдень очікується лише +8°, а вночі температура втримається на тій самій позначці +8°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 18 листопада, з температурою +14°, а найхолоднішим — неділя, 22 листопада, коли вдень очікується лише +8°. Перепад температур за тиждень сягне 6°. Опади прогнозують у понеділок, вівторок, середу та п’ятницю.

Синоптики радять одеситам у дні з опадами — 16, 17, 18 та 20 листопада — брати з собою парасольку та бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу. А через нічні температури, що опускаються до +7-8°, варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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