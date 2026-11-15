За тиждень із 7 по 13 листопада західний кордон України перетнули 455 тисяч людей - це на 12,3% менше, ніж тижнем раніше. Найбільше скоротився в'їзд до країни, тоді як черги на виїзд залишаються незначними.

Через кордон України цього тижня пройшло помітно менше людей, ніж до завершення осінніх шкільних канікул. За період із 7 по 13 листопада західний кордон перетнули 455 тисяч осіб, що на 12,3% менше проти попереднього тижня.

Найбільше просів саме в'їзд до країни. За офіційною статистикою Державної прикордонної служби, на виїзд зафіксували 229 тисяч перетинів, що на 6,9% менше. А ось на в'їзд - 226 тисяч, і тут падіння одразу на 17,2%. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані прикордонників.

Транспорт і гуманітарні вантажі

Зменшилася й кількість легкових авто, які проїжджали через пункти пропуску: зі 128 тисяч до 122 тисяч. Натомість машин із гуманітарною допомогою побільшало - із 419 до 495 одиниць.

Коли кордон найбільш завантажений

Найбільший потік на виїзд з України припав на суботу - 36 тисяч людей за добу, а на в'їзд - на неділю, коли додому повернулися 38 тисяч. Найспокійнішими були понеділок і вівторок на виїзд (по 30 тисяч), а на в'їзд - четвер із показником 27 тисяч.

Де залишилися черги на КПП

Станом на полудень суботи черги авто на виїзд із країни залишалися незначними. Найбільше легковиків очікувало на кордоні з Польщею: у пункті пропуску «Устилуг» - 30 машин, у «Шегинях» - 15, а в «Краківці» та «Раві-Руській» - по 10.

На кордоні зі Словаччиною 10 автівок стояли на ПП «Ужгород». З Угорщиною 15 машин чекали на ПП «Тиса» і ще 10 - на ПП «Вилок». На кордоні з Молдовою та Румунією черг не було взагалі.

Як перевірити черги перед поїздкою

Перед виїздом або поверненням додому варто заздалегідь глянути завантаженість конкретного пункту пропуску. Актуальні дані про черги Держприкордонслужба публікує на офіційному порталі «Західний кордон», де інформація оновлюється в реальному часі за кожним КПП. Це допомагає обрати менш завантажений маршрут.

Для порівняння: минулого року за аналогічний тиждень пасажиропотік теж знижувався, але м'якше - на 8,7%, до 474 тисяч людей. Тоді потоки на виїзд і в'їзд були майже рівними, і такий рівень тримався близько місяця аж до передноворічного стрибка.

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