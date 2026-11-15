Різдвяний піст (Пилипівка) починається 15 листопада і триває 40 днів до Різдва. Розповідаємо, що дозволено їсти, а від чого варто відмовитися в цей період.

Коли українці святкують Різдво тепер знають точно, адже напередодні головного зимового свята віряни проходять Різдвяний піст. У народі його називають Пилипівкою. Він починається 15 листопада за новоюліанським календарем і триває рівно 40 днів.

Це не про суворі покарання чи жорсткі заборони заради самих заборон. Початок Пилипівки - це передусім турбота про власну душу, гармонія та добрі вчинки. Людина ніби отримує паузу від щоденної метушні.

Що таке Різдвяний піст і для чого він потрібен

Суть посту полягає в самодисципліні, вмінні приборкати емоції та поставити на паузу щоденний шум. Харчові обмеження тут лише практичний інструмент, який звільняє час і ресурси для турботи про близьких, доброго слова та внутрішнього миру.

Головний акцент Пилипівки - увага до себе і до людей поруч. Саме тому її пов'язують із гармонією та добрими вчинками, а не з покараннями.

Тривалість і харчові обмеження

За новоюліанським календарем Різдвяний піст має фіксовані дати. Його тривалість становить 40 днів, тож період поступово веде до Різдва і вимагає терпіння та послідовності. Про найважливіші правила Пилипівки нагадують у матеріалі lux.fm.

Протягом усіх 40 днів із раціону виключаються продукти тваринного походження. Віряни відмовляються від м'яса, молочних продуктів та яєць. Основу столу складають овочі, фрукти, крупи, гриби, горіхи та бобові.

Пісне меню може бути різноманітним і корисним. Обмеження в їжі не означає, що харчування має бути одноманітним. Важливо підходити до столу усвідомлено, адже піст передбачає не лише стриманість, а й турботу про організм.

Чого не варто робити в цей період

Піст - це не лише про їжу. У цей період радять обмежити розваги та галас, уникати сварок і порожніх балачок. Натомість варто більше часу приділяти молитві, читанню та допомозі ближньому.

Чим замінити продукти тваринного походження

На стіл під час посту можна ставити овочеві супи, каші, тушковані овочі, грибні страви та пісну випічку. Рослинний білок дають бобові: квасоля, сочевиця, нут і горох.

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