Орендодавці в Україні дедалі частіше відмовляють українцям в оренді квартир, і причина здебільшого одна. Розповідаємо, чого хочуть власники та на що дивитися в договорі, щоб не втратити гроші.

Оренда квартири в Україні станом на початок листопада 2026 року знову здорожчала, а власники житла стали помітно вибагливішими. Як розповіло OBOZ.UA, українцям дедалі частіше відмовляють в оренді, і причина здебільшого одна й та сама.

Найчастіше орендодавці відмовляють тим, хто не може підтвердити свій дохід. Власник хоче бути впевненим, що мешканець щомісяця платитиме, тому просить довідку про заробітну плату, виписку з банківського рахунку або копію трудового договору.

Друга поширена причина відмови - передоплата. Багато власників хочуть одразу отримати гроші за два-три місяці наперед плюс заставу, яка зазвичай дорівнює одній місячній платі. Тим, у кого такої суми немає під рукою, просто відмовляють на користь іншого кандидата.

Наприклад, однокімнатна квартира в Києві зараз коштує в середньому близько 15 000 гривень на місяць, тож на старті ви можете віддати 45 000-60 000 гривень: застава плюс оплата за два-три місяці наперед. У Львові «однушку» здебільшого здають за 12 000-14 000 гривень, а в Дніпрі - за 8 000-10 000 гривень.

Відмовляють також через тварин, маленьких дітей або небажання офіційно реєструвати мешканця. У великих містах попит на оренду високий, тому власники обирають серед кількох охочих і можуть собі це дозволити.

Що перевірити в договорі оренди

Перш ніж віддавати гроші, уважно прочитайте договір. Житлову оренду в Україні регулює глава 59 Цивільного кодексу України «Найм (оренда) житла» (статті 810-826), тож письмова угода - це не формальність. Не погоджуйтеся на оренду «на словах» - лише письмовий договір захищає обидві сторони.

Розмір щомісячної плати, дата платежу та чи входить сюди комуналка.

Сума застави та умови її повернення, коли ви з'їжджаєте.

Термін оренди та за скільки днів попереджати про виїзд чи розірвання.

Хто відповідає за ремонт і побутову техніку.

Чи дозволяє договір реєстрацію місця проживання та проживання з тваринами.

Заставу краще переказувати на картку з призначенням платежу або фіксувати письмовою розпискою. Так буде легше довести, скільки саме грошей ви передали власнику, якщо згодом виникне суперечка.

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