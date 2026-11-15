Оренда квартири в Україні станом на початок листопада 2026 року знову здорожчала, а власники житла стали помітно вибагливішими. Як розповіло OBOZ.UA, українцям дедалі частіше відмовляють в оренді, і причина здебільшого одна й та сама.
Найчастіше орендодавці відмовляють тим, хто не може підтвердити свій дохід. Власник хоче бути впевненим, що мешканець щомісяця платитиме, тому просить довідку про заробітну плату, виписку з банківського рахунку або копію трудового договору.
Друга поширена причина відмови - передоплата. Багато власників хочуть одразу отримати гроші за два-три місяці наперед плюс заставу, яка зазвичай дорівнює одній місячній платі. Тим, у кого такої суми немає під рукою, просто відмовляють на користь іншого кандидата.
Наприклад, однокімнатна квартира в Києві зараз коштує в середньому близько 15 000 гривень на місяць, тож на старті ви можете віддати 45 000-60 000 гривень: застава плюс оплата за два-три місяці наперед. У Львові «однушку» здебільшого здають за 12 000-14 000 гривень, а в Дніпрі - за 8 000-10 000 гривень.
Відмовляють також через тварин, маленьких дітей або небажання офіційно реєструвати мешканця. У великих містах попит на оренду високий, тому власники обирають серед кількох охочих і можуть собі це дозволити.
Що перевірити в договорі оренди
Перш ніж віддавати гроші, уважно прочитайте договір. Житлову оренду в Україні регулює глава 59 Цивільного кодексу України «Найм (оренда) житла» (статті 810-826), тож письмова угода - це не формальність. Не погоджуйтеся на оренду «на словах» - лише письмовий договір захищає обидві сторони.
- Розмір щомісячної плати, дата платежу та чи входить сюди комуналка.
- Сума застави та умови її повернення, коли ви з'їжджаєте.
- Термін оренди та за скільки днів попереджати про виїзд чи розірвання.
- Хто відповідає за ремонт і побутову техніку.
- Чи дозволяє договір реєстрацію місця проживання та проживання з тваринами.
Заставу краще переказувати на картку з призначенням платежу або фіксувати письмовою розпискою. Так буде легше довести, скільки саме грошей ви передали власнику, якщо згодом виникне суперечка.
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