Верховна Рада ухвалила закон, який з 1 січня 2027 року змінює правила оподаткування продажу авто. Ті, хто продасть машину, якою володіли менше 183 днів, платитимуть 23% податку з доходу.

Державні виплати в Україні знову в центрі уваги, але цієї осені нові правила торкнулися й власників автомобілів. Верховна Рада ухвалила закон, за яким з 1 січня 2027 року продавці машин, що володіли транспортом менше 183 днів, платитимуть 23% податку з доходу від продажу.

Йдеться про законопроєкт № 16037-д про внесення змін до Податкового кодексу. У другому читанні та в цілому за нього проголосували 273 народні депутати. Попри те, що документ передусім спрощує адміністрування ПДВ, він також повністю переписує правила оподаткування продажу транспортних засобів.

Що змінюється для продавців авто

Раніше перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом календарного року взагалі не оподатковувався податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). І не важливо було, скільки часу транспорт перебував у власності продавця.

Тепер, щоб скористатися цим звільненням, автомобіль має перебувати у власності продавця щонайменше 183 дні з моменту державної реєстрації за цією особою. Якщо машину продати раніше, доведеться сплатити 18% ПДФО.

До цього додається ще військовий збір за ставкою 5%. Тож сумарно податок становить 23%. Важливий нюанс: ПДФО нараховують на весь дохід від продажу, а не лише на різницю між ціною купівлі та продажу.

Скільки платитимуть за кожен продаж

Для другого продажу машини протягом року ставка ПДФО залишається 5%, але лише якщо транспорт був у власності щонайменше 183 дні. Якщо продати авто раніше - знову 18%.

Третій і кожен наступний продаж протягом року, як і раніше, оподатковується за ставкою 18%. До всіх цих ставок додається військовий збір 5%.

Кому пощастить більше

Виняток зробили для транспортних засобів, отриманих у спадщину. На них вимога про мінімальні 183 дні володіння не поширюється.

Що робити, якщо плануєте продаж

Нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року. До цього часу продаж авто оподатковується за старими нормами. Головна порада тим, хто хоче уникнути податку: не поспішайте з продажем - повні 183 дні володіння звільняють від ПДФО під час першого продажу за рік.

Особливо це стосується тих, хто купує авто для швидкого перепродажу. Тепер така схема стане значно дорожчою, адже держава забере майже чверть доходу від продажу.

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