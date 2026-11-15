Верховная Рада приняла закон, который с 1 января 2027 года меняет правила налогообложения продажи авто. Те, кто продаст машину, которой владели менее 183 дней, заплатят 23% налога с дохода.

Государственные выплаты в Украине снова в центре внимания, но этой осенью новые правила затронули и владельцев автомобилей. Верховная Рада приняла закон, по которому с 1 января 2027 года продавцы машин, владевшие транспортом менее 183 дней, будут платить 23% налога с дохода от продажи.

Речь о законопроекте № 16037-д о внесении изменений в Налоговый кодекс. Во втором чтении и в целом за него проголосовали 273 народных депутата. Несмотря на то, что документ прежде всего упрощает администрирование НДС, он также полностью переписывает правила налогообложения продажи транспортных средств.

Что меняется для продавцов авто

Раньше первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года вообще не облагалась налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). И было неважно, сколько времени транспорт находился в собственности продавца.

Теперь, чтобы воспользоваться этим освобождением, автомобиль должен находиться в собственности продавца не менее 183 дней с момента государственной регистрации за этим лицом. Если машину продать раньше, придется заплатить 18% НДФЛ.

К этому добавляется еще военный сбор по ставке 5%. Итого суммарно налог составляет 23%. Важный нюанс: НДФЛ начисляют на весь доход от продажи, а не только на разницу между ценой покупки и продажи.

Сколько платить за каждую продажу

Для второй продажи машины в течение года ставка НДФЛ остается 5%, но только если транспорт находился в собственности не менее 183 дней. Если продать авто раньше - снова 18%.

Третья и каждая последующая продажа в течение года, как и раньше, облагается по ставке 18%. Ко всем этим ставкам добавляется военный сбор 5%.

Кому повезет больше

Исключение сделали для транспортных средств, полученных в наследство. На них требование о минимальных 183 днях владения не распространяется.

Что делать, если планируете продажу

Новые правила должны заработать с 1 января 2027 года. До этого времени продажа авто облагается по старым нормам. Главный совет тем, кто хочет избежать налога: не спешите с продажей - полные 183 дня владения освобождают от НДФЛ при первой продаже за год.

Особенно это касается тех, кто покупает авто для быстрой перепродажи. Теперь такая схема станет значительно дороже, ведь государство заберет почти четверть дохода от продажи.

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