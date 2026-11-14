Потерянный чемодан, отменённый рейс или внезапная болезнь за границей могут обернуться значительными расходами. Туристическое агентство рассказало, как подготовиться к таким ситуациям, куда обращаться и как вернуть деньги.

Путешествия за границу без неприятных сюрпризов начинаются с подготовки: потерянный чемодан, отменённый рейс или болезнь во время отпуска могут обернуться серьёзными расходами. Туристическое агентство Fly&Joy в комментарии для Platform.ua рассказало, как защитить себя от финансовых потерь и куда обращаться, если что-то пошло не по плану.

Главное правило - проверить документы ещё до оплаты поездки, оформить соответствующую туристическую страховку и сохранить контакты страховой компании. Чеки, квитанции и подтверждения бронирования советуют хранить в одном месте, а о проблеме сообщать сразу, а не после возвращения домой.

Что проверить в паспорте перед вылетом

Распространённая ошибка путешественников - смотреть только на срок действия загранпаспорта. Некоторые страны требуют, чтобы документ оставался действительным ещё определённое время после возвращения.

Например, для въезда на Канарские острова гражданам стран вне ЕС по общему правилу нужен паспорт, действительный не менее трёх месяцев после даты выезда из Шенгенской зоны. Если турист планирует отдых на Тенерифе с 1 по 7 сентября, паспорт должен быть действителен до 7 декабря того же года.

Из-за несоответствия требованиям путешественников могут не допустить к рейсу ещё в аэропорту вылета. Также для краткосрочного пребывания в Шенгене паспорт обычно должен быть выдан не более десяти лет назад.

Медицинская страховка и туристический полис

Внезапная травма, острая зубная боль или госпитализация за границей могут стоить очень дорого. При этом медицинская страховка и комплексный туристический полис - это не одно и то же.

Медицинская страховка покрывает расходы на лечение, а расширенный туристический полис может защищать и от других ситуаций: отмены поездки, задержки или прерывания путешествия, проблем с багажом, потери документов, а в некоторых пакетах - даже кражи денег.

Не все эти услуги автоматически входят в каждый полис. Перед оформлением стоит проверить страховые лимиты, франшизу, исключения и перечень ситуаций, которые признаются страховыми случаями.

Что делать, если потеряли или задержали багаж

Чемодан нужно оформлять как потерянный ещё до выхода из зоны выдачи багажа. В службе Lost & Found или багажной службе нужно оформить акт Property Irregularity Report (PIR) и получить копию заявления с номером обращения.

Далее следует сохранить посадочный талон и багажную бирку, сообщить авиакомпании и следить за статусом розыска. По Монреальской конвенции письменную претензию по задержанному багажу обычно подают в течение 21 дня с момента получения, а по повреждённому - в течение семи дней.

Если багаж повреждён, советуют сразу сделать фотографии и сообщить авиакомпании. Расходы на самые необходимые вещи могут возместить, поэтому стоит сохранять чеки. А в ручную кладь советуют класть лекарства, документы, зарядные устройства и запасную одежду хотя бы на один-два дня.

Задержали или отменили рейс: на что имеет право пассажир

Причиной задержки могут быть погода, технические неисправности или забастовки. В таком случае не стоит спешить покидать аэропорт - сначала нужно обратиться к представителям авиакомпании или проверить информацию на её сайте.

В зависимости от маршрута, авиакомпании и длительности задержки пассажирам могут полагаться питание, напитки, проживание в отеле, перебронирование на другой рейс или возврат средств. Для рейсов, на которые распространяются британские правила UK261, действуют отдельные гарантии защиты пассажиров, а в ЕС аналогичные вопросы регулирует регламент EU261.

Как оформить заявление на компенсацию

После задержки или отмены рейса можно подать claim - официальное заявление на компенсацию. На сайтах авиакомпаний для этого обычно есть разделы Claims, Compensation, Flight Disruption или Refunds.

В форме нужно указать номер рейса, дату поездки, номер бронирования и контактные данные, а также приложить подтверждения и чеки. Стоит попросить у авиакомпании письменное подтверждение причины задержки и сохранять чеки за питание и проживание, если пришлось оплачивать их самостоятельно.

Пропущенная пересадка: почему важно, как куплены билеты

Если из-за задержки первого самолёта пассажир не успел на следующий рейс, дальнейшие действия зависят от способа покупки билетов. Если оба перелёта оформлены в рамках одного бронирования, авиакомпания обычно должна помочь с перебронированием.

Если же билеты куплены отдельно - у разных перевозчиков, - перелёты считаются независимыми. Из-за опоздания первого рейса пассажир может потерять второй билет и будет вынужден оплачивать новый самостоятельно.

Отдельно стоит проверять транзитные требования страны пересадки. Например, для транзита через США гражданам Украины по общему правилу нужна американская виза, даже если Соединённые Штаты не являются конечным пунктом поездки.