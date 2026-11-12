Бронирование от мобилизации держится на актуальных учетных данных работника, и устаревшее заключение военно-врачебной комиссии может стать основанием для аннулирования отсрочки. Об этом сообщил адвокат, объясняя, почему «старая ВЛК» в реестре опасна для тех, кто уже имеет бронь.
Бронирование не является бессрочным документом. Оно привязано к данным воинского учета, в частности к результатам военно-врачебной комиссии. Если в электронной системе осталось старое решение ВЛК, которое не обновили, бронь могут признать утратившей силу.
По правилам, даже забронированный работник остается военнообязанным. Это значит, что он должен вовремя проходить ВЛК и обновлять сведения о себе в реестре «Оберіг». Когда данные комиссии устарели, в ТЦК формально нет актуальной информации о пригодности человека к службе.
Кто в зоне риска
Чаще всего проблема возникает у работников, чью бронь оформили раньше, а ВЛК после этого не проходили. Особенно рискуют те, чьи категории учета или состояние здоровья изменились, но новых данных в системе нет. Юрист советует не ждать проверки, а сверить собственные данные самостоятельно.
Как проверить и обновить данные ВЛК
Проверить актуальность данных можно через приложение «Резерв+» или на приеме в территориальном центре комплектования. Если указано, что данные ВЛК нуждаются в обновлении, следует обратиться в ТЦК по месту учета и пройти военно-врачебную комиссию заново.
- Проверьте статус воинского учета в «Резерв+».
- Уточните дату последнего прохождения ВЛК.
- Если данные устарели, запишитесь на обновление в ТЦК.
- Обновите сведения в реестре «Оберіг» вместе с бронированием.
По словам адвоката, аннулирование бронирования из-за старой ВЛК - это не единичный случай, а реальная практика. Чем быстрее работник обновит данные комиссии, тем меньше риск, что отсрочку отменят в момент проверки.
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