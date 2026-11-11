Импортные фасованные продукты и дальше можно продавать с этикетками на иностранном языке, но продавец обязан предоставить покупателю полную информацию о товаре на украинском еще до покупки. Кабмин постановлением №1167 продлил переходный период до 1 апреля 2027 года.

Экономить на продуктах в Украине можно разными способами, но теперь правительство урегулировало еще одно правило, касающееся импортных товаров на полках. Постановлением Кабмина №1167 продлен переходный период маркировки: до 1 апреля 2027 года импортные фасованные продукты можно ввозить и продавать с этикетками на иностранном языке.

При этом каждая партия такого товара должна сопровождаться полной информацией на украинском. Ее разрешено предоставлять как в бумажном, так и в электронном формате.

Отсутствие украинского текста непосредственно на упаковке не освобождает продавца от обязанности. Покупатель должен получить доступ к сведениям о составе, аллергенах и других характеристиках продукта до момента покупки, а не после нее.

Где покупатели смогут найти информацию о товаре

Формат размещения украинского текста магазины выбирают самостоятельно. Правительство допустило несколько вариантов:

информационные материалы рядом с товаром;

QR-коды на ценниках или полках;

электронные ценники и информационные экраны;

сайты и мобильные приложения магазинов;

отдельные печатные листы.

Главное требование - потребитель должен ознакомиться со всеми нужными характеристиками продукта еще до покупки.

Что изменится с 1 апреля 2027 года

После завершения переходного периода новые партии импортных продуктов должны соответствовать полным требованиям маркировки на украинском языке. Товары, ввезенные в Украину и введенные в оборот ранее, с продажи снимать не будут: их разрешат реализовывать до истечения срока годности.

Для онлайн-магазинов действует аналогичное требование: продавец должен предоставить всю необходимую информацию о продукте на украинском еще до оформления заказа. Исключение - сведения о минимальном сроке годности или дате потребления.

Послабления по маркировке импортных продуктов ввели еще в 2022 году из-за перебоев в логистике во время полномасштабной войны. Сначала правительство планировало вернуть полные требования с 1 октября 2026 года, но после обращений производителей и импортеров дату перенесли на 1 апреля 2027 года.

Отдельно Кабмин предусмотрел правила для детского питания и продуктов специального медицинского назначения. Во время военного положения такие товары с иностранной маркировкой разрешено ввозить как гуманитарную помощь.

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