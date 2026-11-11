Следующий год станет для украинской экономики еще одним серьезным испытанием. Национальный банк ухудшил прогноз инфляции до 12,5%, а экономика рискует уйти в минус.

Курс доллара в Украине будет под давлением и в следующем году. 2027-й станет для экономики еще одним годом серьезных испытаний: война продолжает разрушать производственные мощности и энергетику, а Национальный банк ухудшил прогноз инфляции до 12,5%.

Об этом пишет OBOZ.UA, а экономические цифры на 2027 год собрало издание mind.ua. Главный вывод - экономика Украины постепенно теряет свой потенциал из-за боевых действий и сокращения экспорта.

Что будет с ценами

Инфляция напрямую бьет по кошелькам. Нацбанк прогнозирует ее на уровне 12,5% - это значит, что средняя корзина продуктов и услуг за год может подорожать больше чем на десятую часть стоимости.

Сильнее всего на цены давят обстрелы энергетики и удорожание топлива. Когда дорожают логистика и электроэнергия, следом растут ценники на полках магазинов.

Экономика уходит в минус

Издание mind.ua прогнозирует отрицательный рост ВВП. Перспективы украинской экономики ухудшились именно из-за обстрелов и сокращения экспорта, который приносит стране валютную выручку.

Для обычного человека это значит простое правило: даже если цифра в платежке немного вырастет, на эти деньги можно будет купить меньше. Двузначная инфляция съедает повышение зарплат и обесценивает гривневые сбережения.

Как защитить деньги

При двузначной инфляции хранить все сбережения только в гривне рискованно. Часть средств можно держать в валюте или на депозитах, ставки по которым частично компенсируют рост цен.

Перед обменом стоит сравнить курс в нескольких банках и обменниках, а более выгодные предложения искать онлайн. На больших суммах даже небольшая разница в курсе заметно влияет на результат обмена.

Ранее Politeka сообщала, НБУ ухудшил прогноз инфляции до 12,5%: топливо и обстрелы давят на цены.

Также Politeka сообщала, цены на молочные продукты могут взлететь: Украина оказалась в неожиданной зависимости от импорта.