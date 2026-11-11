Украина может присоединиться к единой зоне платежей в евро SEPA, что сделает международные переводы значительно дешевле. По оценкам, украинцы и бизнес могли бы экономить около 10 млрд гривен в год, но есть риск не успеть принять нужные законы.

Переводы в евро в Украине могут подешеветь, если страна успеет присоединиться к единой зоне платежей в евро SEPA. Украинцы и бизнес могли бы ежегодно экономить около 10 миллиардов гривен на международных переводах.

SEPA (Single Euro Payments Area) - это зона, где переводы в евро внутри страны и за рубеж выполняются по одинаковым правилам и тарифам. Простыми словами: отправить евро, например, в Германию стало бы так же дешево, как и внутри самой Германии.

Пока Украина не в SEPA, банки проводят такие платежи через более дорогие международные системы и банки-посредники. Поэтому комиссия за перевод в евро может быть заметно выше, чем была бы в пределах единой зоны.

По оценкам, о которых пишет Mind.ua, суммарная экономия для украинцев и бизнеса могла бы достичь 10 миллиардов гривен в год. Речь о деньгах, которые сейчас остаются банкам вместо того, чтобы их экономили отправители.

Что мешает вступлению в SEPA

Главное препятствие - законодательное. Для присоединения Украина должна принять ряд законов, в частности запустить реестры банковских счетов, сейфов и бенефициаров, на чем настаивает ЕС.

Если эти требования не выполнить вовремя, Украина рискует потерять возможность присоединиться к SEPA, предупреждают в материале. То есть речь не только о задержке, но и о реальном риске лишиться более дешевых переводов.

Что это изменит для обычного клиента

После вступления в зону перевод в евро будет стоить существенно дешевле, а деньги будут зачисляться быстрее - обычно в течение одного банковского дня. Исчезнет и потребность в банках-корреспондентах.

Бизнес будет платить меньше за импортные товары и услуги, что в перспективе может сдерживать рост цен. Для обычных семей это более простые и дешевые переводы от близких, которые работают или живут в странах ЕС.

Как экономить на переводах уже сейчас

Точных сроков вступления пока нет, и именно принятие законов остается критичным. Пока этого не произошло, стоит сравнивать комиссии разных банков и финансовых сервисов - тариф на один и тот же перевод в евро может отличаться вдвое.

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