Мужчинам от 18 до 60 лет не придется показывать приложение или военно-учетный документ при оформлении паспорта за границей - проверку выполнит реестр автоматически.

Воинский учет и загранпаспорт снова в центре внимания украинцев за границей. На этот раз речь о том, должен ли мужчина от 18 до 60 лет показывать «Резерв+» или бумажный военно-учетный документ, чтобы оформить украинский паспорт за пределами страны.

Ответ дали в лондонском Паспортном сервисе государственного предприятия «Документ», которое обслуживает украинцев в Великобритании и других странах. Разъяснение касается и выдачи внутреннего бумажного паспорта, и загранпаспорта.

Обязательно ли устанавливать «Резерв+» перед визитом

Короткий ответ - нет. Наличие актуальных военно-учетных данных остается обязательным условием для изготовления и выдачи паспорта, однако заявитель не должен подтверждать их самостоятельно. Сотрудник сервиса сам проверяет статус воинского учета через электронное взаимодействие между реестрами Государственной миграционной службы и Министерства обороны Украины.

Поэтому мужчинам не нужно предъявлять бумажный военно-учетный документ, показывать приложение «Резерв+» на телефоне или заранее устанавливать его перед поездкой в учреждение. Проверка происходит автоматически - и при подаче документов, и непосредственно перед выдачей готового паспорта.

Что будет, если данных в реестре нет

Если в реестрах не найдется информации о воинском учете заявителя, его могут поставить на учет автоматически - без личного участия мужчины и без предварительного прохождения этой процедуры. В таком случае готовый паспорт выдадут после того, как военно-учетный документ будет сформирован в реестре.

То есть человек, который раньше не стоял на учете, не получит немедленного отказа. Паспорт ему все же выдадут, как только данные об учете появятся в электронной системе.

Что стоит знать перед визитом в Паспортный сервис

Проверка воинского учета проходит по реестрам, а не по вашим документам на бумаге.

Устанавливать «Резерв+» или носить с собой военно-учетный документ не требуют.

Если учета нет - его оформят автоматически, без самостоятельного прохождения процедуры.

Ранее Politeka сообщала, в каких случаях электронный документ в «Резерв+» теряет силу.

Также Politeka рассказывала, что проверить в документах и «Резерв+» после увольнения из армии.