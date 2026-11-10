Мошеннические схемы с продажей авто актуальны для водителей, поэтому в вопросах документов и номерных знаков безопаснее полагаться только на официальные сервисы МВД. Главный сервисный центр МВД уточнил правила онлайн-бронирования желаемых номерных знаков: через Кабинет водителя эту услугу пока могут оформить только физические лица.
Представители предприятий и других юридических лиц онлайн номер не забронируют. Выбирать желаемую комбинацию им приходится непосредственно в территориальном сервисном центре МВД, поскольку корпоративная авторизация в Кабинете водителя пока не поддерживается.
Как работает Кабинет водителя
Авторизация в сервисе происходит через квалифицированную электронную подпись (КЭП), «Дія.Підпис» или BankID. Система точно определяет, кто пользуется кабинетом, поэтому бронирование автоматически привязывается к конкретному гражданину. Это уменьшает возможности для перепродажи популярных комбинаций и не позволяет массово резервировать «красивые» номера для других людей.
Главный нюанс, который часто становится причиной недоразумений: забронированный номер можно закрепить только за транспортным средством того человека, который осуществил бронирование. Например, мужчина не может через собственный Кабинет водителя заказать комбинацию, а затем установить ее на автомобиль, оформленный на жену.
Пошаговая процедура онлайн
Онлайн-бронирование занимает несколько шагов. Сначала нужно авторизоваться в Кабинете водителя, затем выбрать услугу бронирования, регион и конкретный сервисный центр. Система показывает доступные комбинации, после выбора услугу оплачивают онлайн. Номер резервируется на определенный срок, и при регистрации автомобиля его можно закрепить за машиной.
Юридические лица работают по другой схеме: представителя компании просят записаться в сервисный центр и подать документы, подтверждающие полномочия. На месте он выбирает доступный номер для корпоративного транспорта.
Какие комбинации пользуются спросом
Номера с повторяющимися цифрами или симметричными последовательностями пользуются большим спросом, часть из них имеет дополнительную официальную стоимость. Раньше водителю приходилось лично ехать в сервисный центр только чтобы проверить наличие желаемой комбинации, теперь большая часть информации доступна дистанционно, что уменьшает очереди.
Чего не стоит делать
Не покупайте «бронь» у посредников. Официальная система привязывает номер к конкретному лицу, поэтому обещания сторонних компаний «забронировать любой номер» могут оказаться сомнительными. Особенно опасно передавать кому-то доступ к банкингу или электронной подписи. Если нужной комбинации нет, безопаснее подождать или выбрать другую.
Перед оплатой стоит проверить, на кого фактически будет оформлен автомобиль. Это особенно актуально при покупке машины в кредит или лизинг, когда юридический владелец может отличаться от фактического пользователя.