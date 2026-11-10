Главный сервисный центр МВД уточнил правила онлайн-бронирования желаемых номерных знаков. Через Кабинет водителя услугу пока могут оформить только физические лица, а закрепить забронированный номер можно только за автомобилем того, кто его забронировал.

Мошеннические схемы с продажей авто актуальны для водителей, поэтому в вопросах документов и номерных знаков безопаснее полагаться только на официальные сервисы МВД. Главный сервисный центр МВД уточнил правила онлайн-бронирования желаемых номерных знаков: через Кабинет водителя эту услугу пока могут оформить только физические лица.

Представители предприятий и других юридических лиц онлайн номер не забронируют. Выбирать желаемую комбинацию им приходится непосредственно в территориальном сервисном центре МВД, поскольку корпоративная авторизация в Кабинете водителя пока не поддерживается.

Как работает Кабинет водителя

Авторизация в сервисе происходит через квалифицированную электронную подпись (КЭП), «Дія.Підпис» или BankID. Система точно определяет, кто пользуется кабинетом, поэтому бронирование автоматически привязывается к конкретному гражданину. Это уменьшает возможности для перепродажи популярных комбинаций и не позволяет массово резервировать «красивые» номера для других людей.

Главный нюанс, который часто становится причиной недоразумений: забронированный номер можно закрепить только за транспортным средством того человека, который осуществил бронирование. Например, мужчина не может через собственный Кабинет водителя заказать комбинацию, а затем установить ее на автомобиль, оформленный на жену.

Пошаговая процедура онлайн

Онлайн-бронирование занимает несколько шагов. Сначала нужно авторизоваться в Кабинете водителя, затем выбрать услугу бронирования, регион и конкретный сервисный центр. Система показывает доступные комбинации, после выбора услугу оплачивают онлайн. Номер резервируется на определенный срок, и при регистрации автомобиля его можно закрепить за машиной.

Юридические лица работают по другой схеме: представителя компании просят записаться в сервисный центр и подать документы, подтверждающие полномочия. На месте он выбирает доступный номер для корпоративного транспорта.

Какие комбинации пользуются спросом

Номера с повторяющимися цифрами или симметричными последовательностями пользуются большим спросом, часть из них имеет дополнительную официальную стоимость. Раньше водителю приходилось лично ехать в сервисный центр только чтобы проверить наличие желаемой комбинации, теперь большая часть информации доступна дистанционно, что уменьшает очереди.

Чего не стоит делать

Не покупайте «бронь» у посредников. Официальная система привязывает номер к конкретному лицу, поэтому обещания сторонних компаний «забронировать любой номер» могут оказаться сомнительными. Особенно опасно передавать кому-то доступ к банкингу или электронной подписи. Если нужной комбинации нет, безопаснее подождать или выбрать другую.

Перед оплатой стоит проверить, на кого фактически будет оформлен автомобиль. Это особенно актуально при покупке машины в кредит или лизинг, когда юридический владелец может отличаться от фактического пользователя.