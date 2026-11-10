Пенсионное удостоверение в Украине открывает доступ к десяткам государственных льгот - от бесплатных лекарств до зубного протезирования. Разбираемся, что предоставляется автоматически, а что придется оформлять отдельно.

Льготы для пенсионеров в Украине охватывают гораздо больше, чем просто скидку на проезд - от бесплатных лекарств по государственной программе до зубного протезирования. Однако не вся поддержка назначается автоматически: часть придется оформлять отдельно.

Пенсионное удостоверение может стать не только подтверждением права на пенсию, но и способом сократить ежедневные расходы. В некоторых случаях достаточно предъявить документ, в других - подать заявление, подтвердить специальный статус или соответствовать требованиям по доходам. Рассказываем, на какую поддержку реально могут рассчитывать люди пенсионного возраста и как ею воспользоваться.

Бесплатный проезд: где пенсионерам не придется платить

Пенсионеры по возрасту имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом общего пользования. Льгота распространяется на автобусы, трамваи, троллейбусы, а также пригородные электропоезда. Для подтверждения права достаточно предъявить пенсионное удостоверение.

В то же время льгота действует не во всех видах транспорта. Бесплатный проезд не гарантируется во всех частных маршрутках: условия перевозок и компенсации там зависят от решений местных властей, поэтому в части частных рейсов за билет придется заплатить.

Бесплатные и льготные лекарства по программе «Доступные лекарства»

Государственная программа «Доступные лекарства» позволяет получать назначенные врачом препараты бесплатно или с частичной доплатой. В 2026 году она охватывает более 1000 позиций лекарственных средств и медицинских изделий. В перечень входят препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, бронхиальной астмы, эпилепсии, болезни Паркинсона, глаукомы, мигрени и ряда других хронических состояний.

Программа доступна не только людям пенсионного возраста, но и всем пациентам с соответствующими медицинскими показаниями. Чтобы получить лекарства, нужно обратиться к семейному или профильному врачу, получить электронный рецепт, а затем найти аптеку, у которой есть договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Перечень препаратов и адреса аптек опубликованы на сайте НСЗУ.

Зубное протезирование: кому установят бесплатно

В Украине действует государственная программа бесплатного зубного протезирования и плановой стоматологической помощи. Она предусматривает установку съемных и несъемных протезов, лечение кариеса, удаление зубов и другие процедуры в рамках утвержденного пакета услуг.

Важно: право на такую помощь зависит не столько от возраста, сколько от статуса. Ею могут воспользоваться участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, военнослужащие, люди, пережившие плен, а также отдельные категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы. В 2026 году правительство расширило перечень - теперь бесплатную стоматологическую помощь могут получать также люди с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС и лица первой категории пострадавших, в частности перенесшие лучевую болезнь.

Как оформить бесплатное зубное протезирование

Для получения услуги нужно обратиться в медицинское учреждение, у которого есть договор с НСЗУ на соответствующий пакет стоматологической помощи. Далее алгоритм такой: пройти осмотр у стоматолога и получить направление, предоставить документы, подтверждающие право на услугу, и согласовать с медучреждением план лечения или протезирования. Найти нужное учреждение можно через контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Какие еще льготы доступны по возрасту

Помимо проезда, лекарств и протезов, пенсионеры имеют право на ряд налоговых и социальных послаблений. В частности, они освобождаются от земельного налога за один участок каждого вида использования в пределах норм: до 2 гектаров для личного крестьянского хозяйства, до 0,25 гектара под жилой дом в селе, до 0,10 гектара в городе, до 0,12 гектара для садоводства. За площадь сверх нормы налог придется уплатить.

Владельцы авто могут оформить полис обязательного страхования со скидкой 50%, если машина принадлежит пенсионеру, объем двигателя не превышает 2500 куб. см (для электромобиля - до 100 кВт), а авто не используется для платных перевозок. Пенсионеры-ФОП освобождены от уплаты ЕСВ за себя, а для пожилых людей с низкими доходами работает бесплатная правовая помощь - первичная для всех, вторичная (представительство в суде) для тех, чей среднемесячный доход не превышает 6656 гривен.

Отдельная поддержка предусмотрена для ветеранов войны: участники боевых действий получают скидку на коммуналку 75%, лица с инвалидностью вследствие войны - 100%, члены семей погибших - 50%. В 2026 году среднемесячный доход на одного человека для получения ряда жилищных льгот не должен превышать 4660 гривен - иначе можно обращаться за жилищной субсидией.

Что нужно оформлять отдельно

Наличие пенсионного удостоверения не означает, что вся поддержка назначается автоматически. По заявлению оформляются жилищная субсидия, возрастные доплаты к пенсии для людей от 70 лет и доплата за сверхнормативный страховой стаж. В каждом случае право зависит от доходов домохозяйства и других условий, поэтому проверить, положена ли выплата, надежнее всего в отделении Пенсионного фонда или через электронный кабинет.

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