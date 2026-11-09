Отец, который годами не участвовал в воспитании сына и платил лишь 30 гривен алиментов в месяц, решил получить государственную выплату после его гибели на войне. Верховный Суд объяснил, положена ли такому отцу единовременная денежная помощь.

Выплаты для семей погибших военных в Украине государство назначает не всем родственникам, а лишь тем, кто имел с погибшим настоящую семейную связь. Верховный Суд разъяснил, почему отец, который не воспитывал сына, может остаться без компенсации.

Ситуация, которую разобрал суд, такая. Мужчина был биологическим отцом военнослужащего, который погиб, защищая Украину. Однако в воспитании сына отец участия не принимал, а алименты платил в размере всего 30 гривен в месяц - это фактически символический платеж, не покрывавший реальных потребностей ребенка. После гибели сына мужчина подал документы на единовременную денежную помощь, и дело дошло до Верховного Суда.

Речь шла о солидной сумме. По действующему законодательству, в случае гибели или смерти военнослужащего государство выплачивает единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Средства распределяются равными частями между определенным законом кругом лиц: женой или мужем, детьми, а также родителями. Именно вокруг категории «родители» и возник главный спор.

Верховный Суд подчеркнул: одной лишь записи об отцовстве в свидетельстве о рождении недостаточно. Право на выплату связано с реальным выполнением родительских обязанностей. Если отец не воспитывал ребенка, не участвовал в его жизни и фактически устранился от содержания, он не может претендовать на такую же компенсацию, как жена или дети погибшего.

Отдельное внимание суд обратил на размер алиментов. 30 гривен в месяц - это не реальное содержание, а скорее формальность. Такой платеж свидетельствует о том, что отец пытался избежать статуса злостного неплательщика, но по сути ничего не вкладывал в обеспечение сына. Поэтому в понимании закона о социальной защите военнослужащих он не приобретает статус члена семьи, которому положена выплата.

Кто имеет право на 15 миллионов

К кругу получателей единовременной денежной помощи закон относит ближайших родственников погибшего:

жену или мужа;

детей - рожденных и усыновленных;

родителей - но только тех, кто не был лишен родительских прав и реально выполнял обязанности по воспитанию и содержанию ребенка.

Если отец или мать фактически не воспитывали ребенка, не общались с ним и не содержали его, суды признают, что права на компенсацию они не имеют. Позиция Верховного Суда в таких делах становится ориентиром и для других подобных споров.

Как оформляют выплату

За оформлением единовременной денежной помощи родственники погибшего обращаются через военную часть или уполномоченный государственный орган. Нужны свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственную связь, и реквизиты банковского счета. В спорных ситуациях, когда круг получателей не определен, окончательное решение принимает суд.

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