Спрос на зарядные станции перед зимой вырос на 55% за месяц. Разбираем, когда выгоднее взять бензиновый генератор, а когда - тихую зарядную станцию, и на что обратить внимание при покупке.

Резервные генераторы на 423 миллиона гривен закупают даже городские коммунальщики, однако для обычной квартиры или частного дома выбор сводится к двум устройствам: бензиновый генератор или зарядная станция. По мере приближения зимних отключений это становится вопросом семейного бюджета.

Спрос красноречиво это подтверждает. По данным OLX, которые приводит SPEKA, интерес к зарядным станциям за месяц вырос на 55%. Украинцы готовятся к зиме заранее, поэтому сравним два варианта честно - по деньгам, мощности и удобству.

Генератор: дешевый при покупке, но ест топливо

Бензиновый или газовый генератор сам вырабатывает ток, пока в него заливаешь топливо. Главное преимущество - сравнительно низкая цена за каждый киловатт мощности. Недорогой генератор на 2-3 кВт одновременно потянет холодильник, котел отопления, свет и зарядку гаджетов. Если отключение затянется на сутки и дольше, он будет работать, пока есть канистра бензина.

Но есть и обратная сторона. Генератор шумит и выделяет выхлопные газы, поэтому ставить его можно только на улице - в квартире он опасен. К тому же топливо придется докупать постоянно: за час работы типичное устройство сжигает от 0,5 до 1 литра. Восемь часов автономии - это еще несколько сотен гривен на бензин ежедневно, не считая замены масла, свечей и хранения канистр.

Зарядная станция: тихая, но мощность ограничена

Зарядная станция по сути - большой аккумулятор. Она накапливает энергию, пока свет в сети есть, и отдает ее во время отключений. Главные плюсы - полная тишина, ноль выхлопов и возможность держать ее прямо в квартире. Запуск - одной кнопкой, без топлива и без обслуживания.

Платить за это приходится емкостью. Популярные бытовые модели имеют запас от 0,5 до 2 кВт-ч. Этого хватает на свет, роутер, ноутбук и телефон в течение нескольких часов, но электрочайник или обогреватель разрядят такой запас очень быстро. Когда станция села, ее нужно подзарядить - а при длительном отсутствии света понадобится солнечная панель или тот же генератор.

Что выгоднее: считаем каждый час работы

Типичная ошибка - смотреть только на ценник. Генератор на 3 кВт в магазине дешевле зарядной станции на 2 кВт-ч, но "дешево" он остается только на витрине. В пересчете на реальную энергию бензин съедает стартовую экономию за несколько недель отключений. Станция дороже на старте, зато заряжается от сети по обычному тарифу - поэтому чем больше отключений, тем быстрее она окупается.

Как выбрать: три шага, которые уберегут от переплаты

Посчитайте нагрузку. Сложите мощность приборов, которые должны работать во время отключения: свет 50-100 Вт, холодильник 150-300 Вт, роутер 10-20 Вт, ноутбук 60-90 Вт, котел 100-200 Вт. Если сумма меньше 1 кВт - хватит станции. Если будете включать чайник или тепловентилятор, нужен запас от 2 кВт и генератор. Оцените длительность отключений. До 4-6 часов в сутки комфортно закроет зарядная станция. Если свет отключают на 12 часов и больше и нужен непрерывный цикл, в итоге дешевле выйдет генератор. Проверьте тип устройства. В квартиру берите станцию с батареей LiFePO4, которая служит в несколько раз дольше, и чистым синусом на выходе - это важно для котла и холодильника. Для генератора смотрите на инверторную модель: она тише и экономит топливо.

При ограниченном бюджете не гонитесь за максимальной емкостью. Лучше станция на 1 кВт-ч с быстрой зарядкой, чем дешевая модель, которая садится за двадцать минут. Зимний сезон длинный, и переплата за качественное устройство окупится уже за несколько первых блэкаутов.

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