Графики отключения света в Харьковской области на 10 ноября предусматривают плановые отключения. Энергетики будут работать на сетях почти весь световой день - с 09:00 до 17:00.

Отключение света в Харьковской области на 10 ноября запланировано в городе Люботин. Энергетики будут работать на сетях, поэтому часть домов останется без электроэнергии в течение рабочего дня. Об этом сообщает официальный сайт Люботинского городского совета.

Когда не будет света

Согласно графикам отключений, электроснабжение будут прекращать в двух промежутках. Первый блок отключений - с 09:00:50 до 17:00:59, второй - с 09:00:57 до 17:00:59. То есть ориентировочно с девяти утра до пяти вечера.

Какие улицы останутся без света

В первом списке - въезд Луговой, улицы Вадима Соколова, Слобожанская (дом 175), Харьковская, а также переулки Романа Иващенко и Холодногорский.

Во второй, значительно больший список попали целые улицы и переулки города. В частности, въезды Свободный и Ахтырский, улицы Анатолия Абросимова, Свободная, Валерия Лобановского, Державная, Дуншовская, Духовская, Караванская, Короленко, Мира, Полтавская, Ревчанская, Техническая, Филосовская, Чехова, а также переулки Свободный, Солнечный и Технический. Кроме того, в списке длинный перечень въездов - Боровской, Свободный, Донецкий, Дубинина, Дуншовский, Соревнования, Зои Космодемьянской, Клубный, Котляревского, Купянский, Лебединский, Мира, Новый, Алексеевский, Ахтырский, Перекопский, Полтавский, Рождественский, Радужный, Рябиновый, Солнечный, Тычины, Майский, Успешный, Федора Балавенского, Красный и Шевченко.

Как подготовиться к отключению

Жителям Люботина советуют заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, выключить из розеток технику, которая не используется, и сделать запас воды. Точное время восстановления электроснабжения может сдвинуться в зависимости от объема работ.

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