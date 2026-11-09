Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 10 по 16 ноября обещает переменчивую погоду: синоптики прогнозируют подъем температуры до +13° в пятницу, после чего столбики термометров опустятся до +3°, а дожди ожидаются четыре дня подряд.

Прошлый недельный прогноз для Киевской области предупреждал о температурных качелях, и новый расчет синоптиков на период с 10 по 16 ноября эту тенденцию лишь подтверждает. Самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, когда воздух прогреется до +13°, а дожди ожидаются сразу четыре дня подряд.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в области будет колебаться от +3° до +13°, а ночью - от -3° до +6°.

Во вторник, 10 ноября, в Киевской области ожидается переменная облачность и без осадков: днем воздух прогреется до +7°, а ночью остынет до +3°.

В среду, 11 ноября, небо затянут тучи, и синоптики прогнозируют возможные осадки: днем термометры покажут +5°, ночью - +4°.

В четверг, 12 ноября, облачность ожидается с прояснениями, осадки также возможны: днем столбики термометров будут подниматься до +6°, ночью - до +3°.

В пятницу, 13 ноября, область накроет самый теплый день недели: днем температура достигнет +13° на фоне облачной с прояснениями погоды и возможных осадков, ночью воздух остынет до +6°.

В субботу, 14 ноября, облачно с прояснениями и возможными осадками, днем воздух прогреется до +6°, ночью - до +5°.

В воскресенье, 15 ноября, наступит самый прохладный день недели: без осадков, облачно с прояснениями, днем лишь +3°, ночью также около +3°.

В понедельник, 16 ноября, небо прояснится - ожидается малооблачная погода без осадков, днем воздух прогреется до +4°, а ночью заметно похолодает - до -3°.

Итак, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с температурой до +13°, а самым прохладным - воскресенье, 15 ноября, когда максимум не превысит +3°. Общий перепад температур за неделю достигнет 10°, а осадки синоптики прогнозируют со среды по субботу - с 11 по 14 ноября.

Из-за дождей, которые ожидаются несколько дней подряд, стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А из-за заметного похолодания в конце недели, когда ночная температура опустится до -3°, лучше одеваться теплее - особенно это касается пожилых людей и детей.

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