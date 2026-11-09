До конца 2027 года Украина должна принять закон, который позволит запускать платные автомобильные дороги. В Минразвития рассказали, кого это коснется в первую очередь и придется ли платить водителям легковых авто.

Тарифы на тепло до сих пор оспаривают в судах, а автомобилистам между тем готовят новую статью расходов. Украина планирует до конца 2027 года принять закон, который позволит запускать платные автомобильные дороги. Об этом в подкасте "Что с экономикой?" рассказал первый заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач, сообщает УНН.

Почему Украина вводит платные дороги

Возможность запуска платных дорог - это обязательный критерий Европейского Союза, часть европейского законодательства. По словам Деркача, Украина обязана создать юридическую "рамку" для такого механизма. Законопроект уже разрабатывают, и по договоренности с Еврокомиссией парламент должен принять его до конца следующего года. "До конца следующего года у нас должен быть точно закон, который говорит, что в Украине могут создаваться платные дороги", - подчеркнул чиновник.

Кто будет платить первыми: грузовики и автобусы

Евросоюз требует, чтобы за пользование дорогами платил прежде всего коммерческий транспорт. "Это грузовики, например, автобусы. Это не касается в обязательном порядке всех транспортных средств", - пояснил Деркач. В то же время государство само решает, обязать ли платить всех водителей или только перевозчиков: страна может установить правила, по которым "все транспортные средства платят за дорогу в том или ином случае".

Как будет работать оплата и останется ли бесплатная альтернатива

Рассматривают классическую европейскую систему толлинга, при которой стоимость пользования дорогой зависит от категории транспортного средства, его массы и нагрузки на покрытие. Один из вариантов - государственно-частное партнерство: компания строит дорогу, а затем собирает плату за проезд, постепенно возвращая свои инвестиции, и государство при этом почти ничего не тратит. Сам Деркач называет такой сценарий пока нереалистичным, поскольку в Украине много дорог нужно реконструировать, а не строить с нуля. Важный момент: закон гарантирует, что рядом с платной трассой должен существовать альтернативный бесплатный маршрут.

Когда появятся первые платные трассы и какие тарифы

Конкретных тарифов пока нет - их будут определять позже, после принятия закона и выбора модели оплаты. Киеву удалось договориться с Еврокомиссией, что в следующем году не нужно запускать какую-то конкретную платную дорогу - хватит самого закона. Глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин ранее допускал, что первые концессионные дороги могут появиться через два-три года после завершения войны.

Что это значит для обычного водителя

Отдельная плата за проезд по государственным дорогам сегодня не взимается, но водители фактически уже платят за них через акцизный сбор в цене топлива. Именно этот механизм, по словам Деркача, работает недостаточно, ведь в госбюджете нет отдельного дорожного фонда. "Нет логики в том, что мы платим за дороги, а дороги не расширяются, не развиваются", - отметил он. Логика будущей реформы - чтобы деньги за пользование дорогами шли именно на их ремонт, содержание и строительство. Для владельцев легковых авто на первом этапе ничего не изменится: платить будут прежде всего перевозчики, а окончательное решение о категориях транспорта и ставках еще не принято.

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