Заявление на жилищную субсидию еще можно подать так, чтобы деньги начислили сразу с начала отопительного сезона. В ПФУ объяснили, в какой срок нужно уложиться, кому ничего переоформлять не придется и из-за чего могут отказать.

Жилищную субсидию на коммуналку еще можно оформить до определенной ПФУ даты - и это последний шанс получить деньги сразу за два месяца. Заявление на помощь на отопительный сезон принимают до 30 ноября 2026 года включительно. Тем, кто уложится в этот срок, субсидию назначат с 1 октября 2026 года, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Если обратиться в ПФУ позже - в декабре - выплаты будут начислять только с месяца подачи заявления. То есть человек теряет деньги сразу за октябрь и ноябрь. Именно поэтому издание Апостроф называет ситуацию риском потери двух субсидий из-за опоздания.

Есть нюанс и с расчетом помощи за первый месяц сезона. Поскольку расходы на отопление учитывают только с 16 октября, субсидия за октябрь покроет не весь месяц, а лишь его часть. Перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон Пенсионный фонд провел еще в октябре, но деньги за этот период поступают получателям в ноябре.

Кому не нужно подавать заявление повторно

Не всем украинцам придется заново оформлять помощь. Если домохозяйство получало субсидию, назначенную с 1 мая 2026 года, Пенсионный фонд самостоятельно пересмотрел ее размер с учетом зимнего периода. Автоматический перерасчет распространяется и на граждан, которым летом установили нулевую субсидию: отсутствие выплат в неотопительный сезон не означает, что зимой человек потерял право на помощь.

Когда нужно сообщать ПФУ об изменениях

Повторное обращение может понадобиться, если изменились обстоятельства, от которых зависит право на субсидию или ее размер. В частности, сообщить Пенсионному фонду нужно, если кто-то из членов домохозяйства начал получать более высокую заработную плату или изменилось количество людей, зарегистрированных в жилье. Если при проверке выяснится, что предоставленные данные не соответствуют действительности, выплаты могут приостановить.

Какие доходы учитывают в ноябре

Сумма субсидии зависит от доходов конкретного домохозяйства, и ПФУ использует разные расчетные периоды в зависимости от месяца обращения. Для заявлений, поданных в ноябре 2026 года, будут учитывать доходы за второй и третий кварталы 2026 года, а для пенсионеров - пенсию за сентябрь 2026 года. Для сравнения: в октябре брали заработки за первый и второй кварталы, а для пенсионеров - выплаты за август.

Из-за чего могут отказать в субсидии

При проверке права на помощь Пенсионный фонд оценивает не только доходы семьи, но и ее имущественное положение. Поводом для отказа могут стать крупные покупки: если в течение 12 месяцев перед обращением домохозяйство приобрело квартиру, автомобиль или другое имущество на сумму более 100 тысяч гривен. Также учитывают банковские сбережения - если на депозитах семьи хранится более 100 тысяч гривен, это может повлиять на решение.

Как оформить субсидию впервые

Тем, кто раньше не получал жилищную субсидию, нужно заполнить два документа: заявление и декларацию о доходах. Подать их можно лично или онлайн.

Лично: сервисные центры ПФУ, ЦНАП, уполномоченные должностные лица территориальных общин.

сервисные центры ПФУ, ЦНАП, уполномоченные должностные лица территориальных общин. Онлайн: портал "Дія", веб-портал электронных услуг ПФУ, официальное приложение Пенсионного фонда.

портал "Дія", веб-портал электронных услуг ПФУ, официальное приложение Пенсионного фонда. Почтой: заявление и декларацию можно отправить в соответствующий орган ПФУ.

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